Ferrero si espande ancora: merito dell’approccio HR

È recente l’acquisizione di parte del business Kellogg Company da parte di Ferrero, che per una cifra pari a 1,3 miliardi di dollari si è aggiudicata i segmenti dedicati ai biscotti, agli snack alla frutta ed ai gelati della multinazionale americana celebre in tutto il mondo soprattutto per i suoi Kellogg’s Corn Flakes.

L’ultimo colpo di mercato arrivato sotto la gestione del presidente Giovanni Ferrero, nipote di Pietro che fondò l’azienda nel 1946 e figlio di Michele che proseguì l’attività, va a rafforzare la leadership dell’azienda italiana nei suoi settori produttivi tradizionali.

Giovanni è l’artefice dell’espansione del marchio Ferrero; con lui, il gruppo che possiede anche la famosa Nutella, si contraddistingue per riuscire a trasferire il valore lungo tutta la filiera produttiva in quella che, in gergo, viene chiamata la catena del valore. Tanto da scardinare le teorie aziendali secondo le quali (anche se ovviamente si parla sempre di maggioranza dei casi e non di regola assoluta) la terza generazione sarebbe quella che distrugge il patrimonio dell’azienda familiare.

Senza mettere minimamente in discussione le competenze e le abilità manageriali di Giovanni, un documento pubblicato da “la Gazzetta di Alba” (settimanale della città originaria dell’azienda Ferrero) e poi riproposto anche da “Forbes”, sembra portare alla luce cosa ci sia alla base del successo.

Lo zoccolo duro, al di là dell’idea imprenditoriale, che permette a Ferrero di andare controcorrente rispetto all’andamento medio dell’imprenditoria italiana e dell’economia degli ultimi anni, trova radice nel reparto HR, ovvero nel rapporto con le risorse umane.

Le regole auree di Ferrero per la gestione del personale

Il documento in questione riporta infatti quelle che secondo Michele Ferrero sono le 17 regole imprescindibili e che egli stesso definisce come le “massime da seguire nei contatti con il personale”.

Il medesimo, rivolto ai responsabili da lui nominati con l’intento che lo seguissero alla lettera, inizia con la seguente frase:

“Quando parli con un individuo ricorda: anche lui è importante”.

Poi, di seguito, riporta le 17 regole che Michele riteneva auree per il successo aziendale e che sotto riportiamo testualmente: