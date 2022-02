Ferrari, Apple e Gucci tra i brand più amati dagli italiani

Apple, Gucci, Maybelline e Ferrari sono i brand di tech, fashion, beauty e auto più amati in Italia. Così emerge da uno studio appena pubblicato da Ebuyer secondo cui nel gli Italiani si affidano a Gucci e Maybelline quando si tratta di moda e beauty. Preferiscono invece Apple (come tanti altri paesi) per il tech e amano – o amerebbero- presentarsi a lavoro in Ferrari.

Guardando all’Europa, Apple si rivela il marchio tech più popolare. In effetti, tredici dei ventotto paesi analizzati favoriscono Apple come il loro marchio tech preferito. Altre aziende tecnologiche popolari includono Google e Tesla, entrambe le quali appaiono tre volte come la scelta migliore per alcuni paesi, ma Apple mantiene comunque il primato. Nonostante sia stata una gara difficile, l’azienda francese di moda Dior occupa il primo posto, classificandosi come la scelta di moda più popolare per sette paesi, secondo la ricerca. H&M arriva al secondo posto, con sei paesi, mentre anche altri marchi noti come Zara, Nike e Adidas trovano posto nella lista.

In testa in nove paesi, Maybelline è il brand beauty più amato in molte nazioni europee. Proprio come il dominio tecnologico di Apple, altri marchi di bellezza popolari semplicemente non si avvicinano a Maybelline; L’OREAL Paris e Mac sono i prossimi marchi più popolari, con quattro paesi a testa, mentre i restanti paesi trovano tutti una gamma di marchi come opzione preferita. Nel settore auto, sono le aziende tedesche BMW e Mercedes a dominare il primo posto come i marchi più popolari in tutta Europa. BMW è la più popolare, essendo preferita da nove dei paesi che abbiamo analizzato, ma Mercedes segue da vicino con sei.