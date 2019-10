Fee Only Summit 2019: a Verona l’evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente

Verona torna sotto i riflettori con Fee Only Summit 2019, l’evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente in programma il 29 e il 30 ottobre presso il Palazzo della Gran Guardia.

I temi dell’edizione 2019

Il Fee Only Summit è l’appuntamento che permette a tutti i consulenti di rimanere aggiornati sulle novità e gli aspetti che riguardano la professione e i mercati finanziari.

Un’occasione di networking per tutti i professionisti che già da anni hanno intrapreso questo percorso professionale e per tutti coloro che hanno intenzione di farlo. Fee Only Summit 2019 coinvolgerà circa duemila persone e rappresenta da dieci anni l’appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di finanza, gli operatori del settore e il mondo delle professioni.

Anche l’edizione di quest’anno vedrà l’approfondimento di molti argomenti di attualità con speaker autorevoli e soggetti istituzionali con tavole rotonde, conferenze e molto altro. “I criteri ESG nelle scelte di investimento”, “Idee e soluzioni per la pianificazione patrimoniale”, “La tecnologia che semplifica la consulenza indipendente”, “Millennials: “financial advisor” la professione del futuro” sono solo alcuni dei titoli delle conferenze che si terranno nella due giorni.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, e rivolta a tutti i professionisti del mondo finanziario che desiderano approfondire i temi legati alla consulenza finanziaria indipendente. Tra i partecipanti ci saranno consulenti indipendenti, SCF, ex-promotori, private banker, gestori, commercialisti, avvocati e giovani appassionati di finanza.

Tutti i segreti della pianificazione patrimoniale saranno sviscerati nel corso della tavola rotonda “Idee e soluzioni per la pianificazione patrimoniale” che si terrà il 30 ottobre alle ore 11:30 nel corso del Fee Only Summit 2019.

Wall Street Italia è media partner dell’evento.