Fallimento Silicon Valley Bank, Sharon Stone tra le vittime

Sharon Stone è una delle vittime illustri del crac che ha coinvolto Silicon Valley Bank. L’attrice è intervenuta nel weekend all’evento Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening dove, pur non facendo esplicitamente riferimento al fallimento della banca statunitense, ha mandato un messaggio chiaro, affermando di aver perso la metà del proprio patrimonio.

Sharon Stone, una vittima di Silicon Valley Bank

Il crollo di Silicon Valley Bank ha coinvolto anche figure molto note e di primo piano nello star system statunitense. Tra le vittime più celebri di SVB vi è anche l’attrice Sharon Stone. Nel corso di una premiazione, avvenuta lo scorso 16 marzo 2023, durante l’evento di gala Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening allestito all’hotel Four Seasons di Los Angeles, Sharon Stone non è proprio riuscita a trattenere le lacrime nel corso del suo intervento. L’attrice, mentre stava ritirando il Courage Award, non ha fatto esplicitamente riferimento al nome dell’istituto bancario, ma a tutti i presenti è stato sufficientemente chiaro

Ricordiamo che la Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening è un’importante associazione benefica, che ha promosso l’evento mondano, il cui fine ultimo è quello di effettuare una raccolta fondi, che verranno destinati alla ricerca sul cancro. Ultimamente a Sharon Stone è stato diagnosticato un tumore fibroide: una formazione benigna che deve essere rimossa. L’attrice, per questo motivo, si sente direttamente coinvolta con le attività dell’associazione.

“Ho portato un paio di appunti, stasera. In genere parlo a braccio, come ben sapete”, ha affermato l’attrice nel corso del suo intervento. Stone ha poi proseguito incoraggiando le persone a donare per la ricerca e ha reso partecipi i presenti delle proprie preoccupazioni finanziarie:

“Dal punto di vista tecnico sono un’idiota, ma posso firmare un assegno. E in questo momento, anche questo è un atto di coraggio perché so cosa sta succedendo. Io stessa ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche. Ma nonostante questo sono qui”.

La dichiarazione, senza dubbio, è stata particolarmente forte. Ma, soprattutto, è stata colta direttamente dagli ascoltatori. Da sottolineare, comunque, che Sharon Stone non ha mai fatto il alcun riferimento diretto alla Silicon Valley Bank. Ma a tutti è stato, fin da subito chiaro, a cosa si stesse riferendo: proprio al crac della banca. Con ogni probabilità Sharon Stone è stata coinvolta direttamente nel crollo della sedicesima banca più importante degli Stati Uniti.

Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti d’America, ha provveduto a rassicurare i cittadini e i risparmiatori, sottolineando come non ci siano dei problemi. E che, soprattutto, non ci saranno delle perdite a carico dei clienti dell’istituto. Purtroppo, a differenza delle promesse, sembra proprio che i problemi ci siano.