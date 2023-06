Cala l’inflazione nell’Eurozona, a 5,5% secondo la stima flash di Eurostat, una notizia positiva in questo ultimo venerdì di giugno a poche settimane dal possibile e contestato nuovo aumento dei tassi della BCE a luglio. Vediamo tutto nell’analisi.

Il rallentamento economico

In particolare, l’inflazione dell’area dell’euro è vista in netto calo a giugno secondo la stima flash di Eurostat: la stima è del 5,5% rispetto al 6,1% di maggio. Un ulteriore segnale del rallentamento nell’area economica europea, che già aveva segnalato la recessione tecnica nel primo trimestre 2023, e che dunque Francoforte non dovrà ignorare in vista delle prossime decisioni sui tassi di interesse.

La situazione di prezzi e lavoro

Secondo quanto rilevato dagli esperti di Eurostat, resta elevato il tasso di alimentari, alcolici e tabacco (11,7%, rispetto al 12,5% di maggio), seguiti dai beni industriali non energetici (5,5%, dal 5,8% a maggio). Infine, dall’istituto di statistica europeo arriva anche il dato del tasso di disoccupazione per l’Eurozona: è stabile al 6,5% rispetto ad aprile e in calo dal 6,7% del 2022.

Insomma, i dati sono tanti e tutti insieme vanno a comporre un quadro complesso e articolato, da gestire al meglio nel suo insieme.