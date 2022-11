Camillo Candia è stato nominato, dalle assemblee degli azionisti delle due società, nuovo presidente del Consiglio di amministrazione Eurovita Holding e di Eurovita spa.

Dopo aver rassegnato le dimissioni dal suo precedente ruolo di vice presidente del CdA della Società Cattolica di Assicurazioni, nel quale è stato determinante per l’integrazione con Generali, Camillo Candia entra a far parte del Consiglio di Amministrazione delle due società. Nei suoi precedenti incarichi, ha contribuito alla trasformazione del business sia di Zurich Italia – dove ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato – sia di Allianz Italia – dove è stato, tra l’altro, responsabile delle attività di bancassicurazione.

Camillo Candia, in collaborazione con l’amministratore delegato e con il Consiglio di amministrazione, supporterà le società nella valutazione e nell’implementazione delle opzioni strategiche disponibili.

Nell’ambito delle analisi in corso, la capogruppo – Eurovita Holding – ha presentato all’Ivass un piano di risanamento per far fronte alla necessità di un rafforzamento dei ratio patrimoniali. Tale piano comprende diverse alternative, tra cui un aumento di capitale e la riduzione nel tempo del profilo di rischio della compagnia.