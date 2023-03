Eurovita, Ania studia un piano di salvataggio

Il dossier Eurovita finirà sul tavolo del comitato esecutivo dell’Ania, l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, che si riunirà nei prossimi giorni per discutere del piano di salvataggio della compagnia assicurativa. Come riporta “Il Sole 24 Ore”, l’obiettivo è quello di trovare un accordo per salvare Eurovita attraverso un’operazione di sistema.

Secondo il piano allo studio, Eurovita dovrebbe essere riportata in acque sicure tramite una ricapitalizzazione, alla quale dovrebbero partecipare le altre compagnie assicurative e le banche distributrici dei prodotti Eurovita, oltre a Cinven, che potrebbe iniettare ulteriori risorse finanziarie, oltre ai 100 milioni già versati a fondo perduto lo scorso febbraio. L’obiettivo è quello di raggiungere una ricapitalizzazione di 400 milioni di euro per ripristinare un corretto livello di Solvency.

L’operazione sarebbe giudicata necessaria per evitare conseguenze di sistema sul mondo assicurativo, anche se l’apporto delle compagnie assicurative sarebbe su base volontaria, in quanto nel settore non esiste un meccanismo di tipo bancario.

Il salvataggio della società sarebbe solo il primo passo di un piano più grande, il cui obiettivo finale sarebbe quello di trovare un nuovo azionista di riferimento. In sostanza, si tratterebbe di gestire il periodo ponte più critico, quello cioè necessario per realizzare un’eventuale due diligence per individuare un nuovo socio di maggioranza.

La situazione di Eurovita è stata al centro dell’attenzione del mondo assicurativo negli ultimi mesi, a causa del commissariamento della compagnia da parte di Ivass. Il salvataggio di Eurovita sarebbe un’operazione importante non solo per la compagnia stessa, ma anche per tutto il settore assicurativo italiano.