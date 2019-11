Eni, appello alle startup: cercasi idee innovative in Digital HR

Eni, in collaborazione con Cariplo Factory, lancia una nuova sfida alle startup: inviare idee innovative, per lo sviluppo di tre distinti filoni nella gestione e valorizzazione delle risorse umane. “Digital HR: Innovare per crescere”, questo il nome dell’iniziativa, offrirà la possibilità di far partire un percorso di collaborazione congiunta alle tre startup le cui proposte primeggeranno in ciascuna categoria.

Non è la prima volta che l’accoppiata Eni Cariplo si fa promotrice di nuovi progetti provenienti dalle nuove realtà impreditoriali. Nell’ottobre 2018 Call For Growth Eni aveva lanciato una proposta analoga nel campo della digital transformation grazie alla quale tre startup italiane hanno avviato progetti pilota con Eni.

Nel dettaglio, le startup che aderiranno a “Digital HR: Innovare per crescere” saranno chiamate a elaborare un progetto in una delle seguenti categorie. Ecco le linee guida:

Engage yourself, give and receive feedback. A questo ambito fanno riferimento soluzioni digitali per innovare il processo di engagement e feedback in un’ottica di continuous process. Tali soluzioni supporteranno valutazioni e decisioni in ambito HR grazie alla misurazione e all’analisi della qualità delle relazioni interne, del network organizzativo e della vita professionale, e alla raccolta e analisi dei feedback su comportamenti e performance. Let the others know more about you. A questo ambito fanno riferimento soluzioni digitali volte al miglioramento delle relazioni tra persona e azienda e persona/persona attraverso la raccolta e una più efficace analisi e rappresentazione di informazioni relative a esperienze e competenze professionali e non, motivazioni e ambiti di interesse formativo e lavorativo. Lo scopo è quello di migliorare la relazione con altri colleghi e con l’azienda, anche per la promozione di percorsi di sviluppo professionale e personale. Learning and training. Qui siamo nel campo delle proposte di soluzioni digitali nel settore della formazione continua, volte ad ottimizzare e innovare i tradizionali processi di learning e training aziendali (es. soluzioni relative a “learning in the flow of work”, soluzioni di micro-learning per l’apprendimento continuo per supportare upskilling e reskilling delle persone, piattaforme di apprendimento e soluzioni digitali che sfruttano tecnologie innovative, come VR e AR, AI, Chatbot, voice/image recognition).

Per aderire alla call, “Digital HR: Innovare per crescere”, le startup hanno tempo fino al 21 dicembre 2019 e devono effettuare la richiesta online al sito enicallforstartuphrdigital. Dopo la fase preliminare di screening, le startup saranno coinvolte in un Selection Day che si svolgerà a Milano, in Cariplo Factory, il giorno 3 marzo 2020. Sarà nel corso di questo evento che Eni avrà l’occasione di valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.