Eni e Toyota: prima stazione a idrogeno è in provincia di Milano

Un nuovo distributore di idrogeno aperto al pubblico a San Donato Milanese in provincia di Milano. Questa la novità che realizzerà Eni in collaborazione con Toyota.

La casa automobilistica nipponica vanta una grande esperienza in vetture elettriche alimentate con celle a combustibile (fuel cell), in grado di generare corrente dalla reazione chimica di idrogeno, contenuto in uno speciale serbatoio, e ossigeno, la Toyota Mirai. La giapponese ha siglato così un accordo con Eni per realizzare un distributore di idrogeno che andrà ad affiancarsi all’unico esistente al momento in Italia, che si trova a Bolzano.

La nuova stazione Eni sarà una struttura polifunzionale e di design integrata architettonicamente con il nuovo Centro Direzionale Eni in costruzione e offrirà prodotti petroliferi premium assieme a carburanti avanzati come bio-metano, idrogeno ed elettricità. Peraltro l’idrogeno disponibile nella stazione sarà a “emissioni zero”. Si tratta di un progetto pilota nel quale dieci clienti riceveranno altrettante Toyota Mirai che potranno così essere rifornite regolarmente e se avrà il successo sperato farà da apripista ad altri distributori.