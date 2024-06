Elon Musk verso la vittoria sul voto al suo maxi pacchetto retributivo. Titolo Tesla schizza

Schizzano all’insù le azioni Tesla nel premarket dopo che Elon Musk ha dichiarato che gli azionisti sono pronti ad approvare il suo controverso pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari e una risoluzione per spostare la sede della casa automobilistica elettrica in Texas.

Tesla: azionisti chiamati al voto

Sono due in particolare le risoluzioni a cui sono chiamati gli azionisti di Tesla e su cui possono esprimersi fino all’assemblea annuale della società che si terrà oggi. La prima misura in esame è se dare il via libera al pacchetto retributivo da 56 miliardi di dollari che gli azionisti avevano originariamente approvato nel 2018, prima di essere annullato da un giudice del Delaware a gennaio.

La seconda risoluzione è se Tesla debba trasferire il suo stato di costituzione dal Delaware al Texas. La proposta è stata avanzata dopo che Musk, all’inizio dell’anno, ha chiesto ai suoi follower sulla piattaforma di social media X se Tesla dovesse effettuare una tale mossa – con un sonoro sì. Musk ha ora dichiarato che entrambe le risoluzioni stanno passando con “ampi margini”, senza rivelare i dettagli.

Il pacchetto retribuzione di Musk oggetto di discordia

Il pacchetto retributivo iniziale dell’imprenditore a capo di Tesla prevedeva obiettivi aggressivi per le prestazioni finanziarie e il valore di mercato della società e, sebbene l’azienda sia diventata una delle più grandi case automobilistiche elettriche del mondo, molte cose sono cambiate dal 2018.

Tesla sta affrontando un rallentamento della crescita e un aumento della concorrenza, soprattutto da parte degli operatori cinesi. In questo periodo, Musk ha anche acquistato Twitter, ora chiamato X, e si è concentrato su altri progetti, tra cui la sua azienda di interfacce cervello-computer Neuralink e la società di intelligenza artificiale xAI.

Chi critica l’accordo sulla retribuzione sostiene che Musk sia distratto dalle sue altre attività e che il pacchetto, il più grande nella storia aziendale degli Stati Uniti, sia eccessivo. Più recentemente, sostengono che le prestazioni finanziarie di Tesla non sono state all’altezza.

Alcuni azionisti di spicco hanno dichiarato di voler votare contro l’accordo, e anche i principali consulenti per le deleghe Institutional Shareholder Services e Glass Lewis hanno raccomandato questo passo. Anche il California State Teachers’ Retirement System, un enorme fondo pensione, si è opposto al pacchetto, sostenendo che la somma era troppo alta. Anche il fondo sovrano norvegese si è opposto.

Gli azionisti favorevoli al compenso sostengono invece che Musk è parte integrante del futuro successo di Tesla e che il miliardario porterà i suoi sforzi altrove se non verrà adeguatamente rimborsato. Ron Baron, investitore miliardario e azionista di lunga data di Tesla, ha dichiarato di votare a favore del pacchetto retributivo, suggerendo che Musk è fondamentale per il futuro del produttore di veicoli elettrici.

“Alla Baron Capital, la nostra risposta è chiara, forte e inequivocabile: Tesla è migliore con Elon. Tesla è Elon”, ha dichiarato questo mese.

Tesla si schiera con la Cina e alza prezzi in Ue

E nel bel mezzo della guerra commerciale tra l’Unione europea e la Cina, con la prima che ieri ha alzato le tariffe sull’importazione di auto elettriche dall’Asia, Tesla ha dichiarato che probabilmente aumenterà i prezzi europei del suo veicolo Model 3 a partire dal 1° luglio.

“Prevediamo di dover aumentare i prezzi dei veicoli Model 3 a partire dal 1° luglio 2024”, si legge in una nota pubblicata sul sito web di Tesla. “Ciò è dovuto a ulteriori dazi all’importazione che verranno probabilmente imposti sui veicoli elettrici prodotti in Cina e venduti nell’Unione Europea”.

L’azienda non ha rivelato di quanto prevede di aumentare il prezzo della Model 3 per l’Europa.

Shanghai è la sede di una delle più grandi Gigafactories di Tesla. Secondo i media statali cinesi, nel 2023 la casa automobilistica statunitense ha consegnato 947.000 veicoli dalla sua fabbrica di Shanghai, di cui 600.000 destinati al mercato cinese e il resto all’esportazione.

La Commissione ha dichiarato che in questa fase Tesla “potrebbe ricevere un’aliquota di dazio calcolata individualmente”.