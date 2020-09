Elon Musk strappa il terzo posto a Zuckerberg nella classifica dei più ricchi

Elon Musk è riuscito a battere Mark Zuckerberg, aggiudicando così il terzo posto nella classifica degli uomini più ricchi al mondo.

Nel club dei miliardari che si è arricchito durante il coronavirus, l’ultima spinta in avanti che ha consentito al fondatore di Tesla di superare il re dei social network è arrivato ieri in seguito all’ennesimo balzo in avanti registrato ieri dal titolo della società elettrica, nel giorno dell’avvio del frazionamento azionario.

Alla chiusura di Wall Street di ieri, il patrimonio Musk valeva $ 111,9 miliardi rispetto a $ 111,2 miliardi per Zuckerberg, secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Musk ha visto un aumento vertiginoso della sua ricchezza, con il suo patrimonio netto in crescita di $ 76,1 miliardi quest’anno, a fronte di un aumento delle azioni Tesla di oltre il 475%.

Al momento, il valore di mercato di 454 miliardi di dollari del gruppo di auto elettriche supera quello del colosso al dettaglio Walmart, la più grande azienda negli Stati Uniti per fatturato.

Nonostante il balzo in avanti, il numero uno di Tesla ha tuttavia ancora molta strada da fare per diventare la persona più ricca del mondo. Il patrimonio di Bezos, primo in classifica, vale oltre $ 200 miliardi.

In aumento le disuguaglianze

Il boom della ricchezza degli ultimi mesi di alcuni big di Wall Street è in netto contrasto con lo stato dell’economia globale, la cui crescita è stata pesantemente colpita dalla crisi economica causata dalla pandemia.

La crescente disuguaglianza dei redditi che ne sta conseguendo ha acceso il dibattito nella classe politica americana. Il senatore Usa Bernie Sanders ha chiesto a gran voce una legge per tassare “guadagni estremi di ricchezza” durante la pandemia.

La legge, se approvata, imporrebbe una tassa una tantum del 60% sui guadagni registrati dal patrimonio personale tra il 18 marzo 2020 e il 1 gennaio 2021.

La CNBC ha calcolato quanto alcuni dei miliardari più noti a a Wall Street avrebbero pagato nel periodo compreso tra il 18 marzo e il 5 agosto:

Jeff Bezos (Amazon): $ 42,8 miliardi.

Elon Musk ( Tesla): $ 27,5 miliardi

Mark Zuckerberg (Facebook): $ 22,8 miliardi.

Famiglia Walton (Wal Mart): $ 12,9 miliardi