Elon Musk: per terzo anno di fila, è il ceo più pagato d’America. Ecco la top ten

Per il terzo anno di fila, Elon Musk si conferma il ceo più pagato degli Stati Uniti. Nel 2020, secondo il Pay Index di Bloomberg, il numero uno di Tesla, avrebbe guadagnato $ 6,7 miliardi nel 2020, dodici volte di più del secondo amministratore delegato più pagato d’America, $ 595 milioni in più rispetto al 2019. Un compenso che arriva unicamente dalle stock option, che gli danno il diritto di acquisire azioni Tesla a un prezzo prestabilito.

Dietro la ricchezza di Musk, che lo scorso febbraio, ha temporaneamente superato Jeff Bezos di Amazon come l’uomo più ricco del mondo, con un patrimonio netto stimato di 200 miliardi di dollari, c’è l’aumento del prezzo delle azioni del produttore di veicoli elettrici.

Il secondo ceo più pagato del 2020 è stato Mike Pykosz, CEO di Oak Street Health, che ha ricevuto 568 milioni di dollari (stipendio, bonus, premi in azioni, stock option, benefit). Mentre Tim Cook di Apple è sceso all’ottavo posto, rispetto al secondo nella lista dello scorso anno, con un compenso di 265 milioni di dollari.

Che cosa è il Bloomberg Pay Index

Il Bloomberg Pay Index è un indice che mette in fila i dirigenti più pagati delle principali società statunitensi quotate in borsa. Viene compilato utilizzando documenti normativi presentati alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.

Include stipendio, prestazioni e bonus discrezionali, pensione, nonché il valore di eventuali stock option ricevute nell’anno.

La classica, dopo Elon Musk i ceo più pagati negli Usa

La top 10, che comprende dirigenti di 7 diverse società ed è composta esclusivamente da uomini, è così composta

1- Elon Musk, CEO Tesla – 6,7 miliardi di dollari

2 – Mike Pykosz, CEO Oak Street Health – 568 milioni di dollari

3- Trevor Bezdek- Co-CEO GoodRx Holdings- 497 milioni di dollari

4 -Douglas Hirsch – Co-CEO – GoodRx Holdings – 497 milioni di dollari

5 – Eric Wu, CEO Opendoor Technologies – 388 milioni di dollari

6 – Alex Karp, CEO Palantir Technologies – 369 milioni di dollari

7 – Geoffrey Price – COO Oak Street Health – 356 milioni di dollari

8 – Tim Cook, CEO Apple, 265 milioni di dollari

9- Griffin Myers, CMO Oak Street Health – 221 milioni di dollari

10- Chad Richison, CEO Paycom Software- 220 milioni di dollari

Secondo Bloomberg, il tipico CEO delle 1.000 maggiori società quotate d’America riceve 144 volte la retribuzione dei loro dipendenti medi.