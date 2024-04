Elon Musk mantiene vivo il sogno degli investitori di un robotaxi targato Tesla

Questa settimana Tesla ha alzato il velo sui conti trimestrali. L’azienda ha mancato le stime sia sulla linea superiore che su quella inferiore. Il fatturato è sceso del 9% su base annua, il peggior calo dal 2012. Le vendite di auto sono calate del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Ma l’amministratore delegato Elon Musk ha minimizzato la maggior parte di questi dati e ha suggerito agli investitori di concentrare la loro attenzione altrove.

Piuttosto che soffermarsi sui dati finanziari trimestrali o sulla massiccia ristrutturazione annunciata la scorsa settimana, Musk ha ribadito la sua visione di Tesla come azienda che sta costruendo un software di intelligenza artificiale per trasformare le auto esistenti in veicoli a guida autonoma, robotaxi e una rete di trasporto senza conducente.

Tesla: titolo mette il turbo nonostante trimestrale deludente

Le azioni di Tesla hanno registrato un’impennata del 13% nelle contrattazioni dopo il rapporto sugli utili, nonostante i risultati deludenti. Parte dell’ottimismo era legato ai piani annunciati da Tesla in merito all’avvio della produzione di nuovi modelli di veicoli elettrici a prezzi accessibili “all’inizio del 2025, se non alla fine di quest’anno”.

Il rally del titolo si è intensificato durante la telefonata di presentazione degli utili, quando Musk si è soffermato sul futuro e ha accennato casualmente al fatto che il robotaxi dell’azienda, di cui ha parlato da tempo, si chiamerà CyberCab.

Musk ha anche parlato di una rete senza conducente simile a Uber, con veicoli autonomi Tesla.

Dai robotaxi al robot Optimus: cosa bolle in pentola

Musk ha fatto questo tipo di dichiarazioni per anni. Nel 2015 disse agli azionisti che le auto Tesla avrebbero raggiunto la “piena autonomia” entro tre anni ma non fu così. Poi nel 2016 ha dichiarato che un’auto Tesla sarebbe stata in grado di percorrere un’autostrada senza richiedere alcun intervento umano entro la fine del 2017. Nemmeno questo è accaduto.

E nel 2019, durante una call con gli investitori istituzionali che lo avrebbe aiutato a raccogliere più di 2 miliardi di dollari, Musk ha dichiarato che Tesla avrebbe avuto 1 milione di veicoli robotaxi-ready su strada nel 2020, in grado di completare 100 ore di guida a settimana ciascuno, facendo guadagnare denaro per i loro proprietari.

Il CEO ha dichiarato che i robotaxi avrebbero reso Tesla un’azienda del valore di 500 miliardi di dollari. Oggi il valore di mercato di Tesla si aggira intorno a questa cifra e ha addirittura superato i 1.000 miliardi di dollari nel 2021, ma l’azienda non è mai riuscita a mantenere le sue promesse di guida senza conducente.

Ma le sue dichiarazioni non si limitano alle automobili. In occasione dell’AI Day dell’agosto 2021, Musk ha dichiarato che Tesla avrebbe costruito un robot umanoide, noto come Optimus. All’epoca l’azienda non aveva un prototipo hardware da mostrare, ma nel 2022, Tesla ha presentato il prototipo hardware di Optimus.

In settimana Musk ha dichiarato che Optimus è già in grado di svolgere alcune attività di fabbrica non specificate.

“Potremmo essere in grado di venderla all’esterno entro la fine del prossimo anno”, ha dichiarato Musk. “Optimus avrà più valore di tutto il resto messo insieme, perché se si dispone di un robot umanoide senziente in grado di navigare nella realtà e di svolgere compiti su richiesta, non c’è limite significativo alle dimensioni dell’economia”.

E nonostante i dati in calo di Tesla, il rialzo in borsa del titolo dell’azienda di Palo Alto si spiega nell’interesse degli investitori proprio per queste innovazioni sbandierate da Musk.