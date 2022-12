Elon Musk continua ad alleggerire la sua posizione in Tesla. Secondo quanto da un documento depositato presso la Sec, l’autorità di Borsa statunitense, il fondatore e numero uno della gruppo automobilistico, avrebbe venduto un pacchetto di 22 milioni di azioni per 3,6 miliardi di dollari. L’operazione è avvenuta tra lunedì e mercoledì ed è stata portata a compimento giusto un mese dopo la vendita da 4 miliardi di dollari condotta da Musk subito dopo aver chiuso l’operazione Twitter. La sua quota nel gruppo di auto elettriche è ora pari al 13,4%.

Non è la prima volta che Musk vende azioni della casa di auto elettrica: secondo la società di ricerca VerityData, Musk ha venduto finora 94,2 milioni di azioni quest’anno a un prezzo medio di 243,46 dollari per azione per un ricavo al lordo delle imposte di circa 22,93 miliardi di dollari. Quasi a giustificare l’ultima operazione, in un tweet di martedì scorso l’imprenditore scriveva:

“A rischio di dire cose ovvie, siate consapevoli del debito in condizioni macroeconomiche turbolente, specialmente quando la Fed continua ad alzare i tassi di interesse”.

Di certo c’è che la necessità di rastrellare liquidità è aumentata dopo l’acquisizione di Twitter.

Il titolo Tesla in borsa

Il 2022 si conferma un anno molto difficile per il titolo Tesla, come per molti altri operatori del settore auto, alle prese con costi esorbitanti delle materie prime e difficoltà sulle supply chain. Da inizio anno, le quotazioni hanno subito una flessione del 55% a 155,88 dollari, il livello più basso da novembre 2020.

Il calo del valore delle azioni ha fatto perdere a Musk il suo status di persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto che è sceso a 174 miliardi di dollari, secondo Forbes. Musk è stato superato la scorsa settimana dal magnate francese della moda Bernard Arnault (LVMH), il cui patrimonio è salito a 190,1 miliardi. Anche Bloomberg nella sua lista degli uomini più ricchi al mondo certifica il sorpasso, ma con un margine inferiore, per quanto cospicuo: 172,9 miliardi per la famiglia francese a capo del gruppo che possiede il marchio Luis Vuitton, 168,5 miliardi per Musk.