Elezioni mid-term Usa, Congresso diviso. Cosa succederà?

Le elezioni di mid-term negli Stati Uniti dell’8 novembre hanno visto una corsa inaspettatamente serrata, con i primi risultati che indicano che i Democratici potrebbero mantenere il Senato per un pelo, anche se i risultati sono troppo vicini per essere definiti in un modo o nell’altro, e i Repubblicani che potrebbero godere di una leggera maggioranza alla Camera.

Al momento in cui scriviamo, i Democratici hanno 48 seggi contro i 47 dei Repubblicani (51 necessari per la maggioranza). Alla Camera, i Repubblicani hanno 220 seggi contro i 215 dei Democratici (218 necessari per la maggioranza). I risultati finali potrebbero non essere noti per settimane e in Georgia c’è la possibilità di elezioni di ballottaggio a dicembre. Gli esiti potrebbero anche essere contestati legalmente, estendendo la messa in discussione dei processi democratici statunitensi iniziata con le elezioni presidenziali del 2020.

“Il partito del presidente tende storicamente a perdere seggi nelle elezioni di metà mandato e i bassi livelli di gradimento per Joe Biden (il 53% degli americani disapprova il modo in cui sta gestendo il periodo), avrebbero dovuto pesare sulla performance dei Democratici”, ha affermato Stéphane Monier, chief investment officer di Banque Lombard Odier & Cie SA.

Durante l’estate, i Democratici sono andati meglio nei sondaggi: un mercato del lavoro forte, l’approvazione dell’Inflation Reduction Act (IRA), la decisione della Corte Suprema sull’aborto e la riduzione dei prezzi della benzina rispetto ai massimi di giugno hanno favorito le loro possibilità.

Ma alle urne le preoccupazioni per l’economia hanno pesato maggiormente sugli elettori. Il costo della vita sta creando problemi a tutti i livelli di reddito. I prezzi della benzina sono di nuovo in aumento, mentre gli elettori sono preoccupati anche per la criminalità e l’immigrazione clandestina, il rallentamento della crescita e l’inflazione annua dell’8,2%, tutti fattori che favoriscono fortemente i repubblicani. Tuttavia, i repubblicani e in particolare i candidati sostenuti dall’ex presidente Donald Trump, stanno deludendo le aspettative di un aumento dei consensi.

Elezioni di mid-term in momento cruciale per l’economia

Le elezioni di mid-term arrivano in un momento cruciale del ciclo economico. Se da un lato rappresentano un importante banco di prova per un sistema politico statunitense in crisi, dall’altro il principale driver di mercato rimane la traiettoria della politica monetaria statunitense, che dipende dai progressi nella lotta all’inflazione e, soprattutto, dagli sviluppi di un mercato del lavoro in difficoltà. Monier ha affermato:

“Sebbene i dati di ottobre abbiano mostrato un ulteriore rallentamento della crescita dei posti di lavoro, la carenza di manodopera fa sì che il tasso di disoccupazione rimanga persistentemente basso e la pressione sui salari scomodamente alta, mantenendo la pressione sulla Fed per un inasprimento della politica. Dopo il quarto rialzo consecutivo di 75 punti base di novembre, ci aspettiamo un rallentamento a 50 punti base a dicembre e un picco dei tassi intorno al 5,0% nel 2023. Le previsioni sono che ci saranno tre trimestri difficili per l’economia statunitense e una crescita del prodotto interno lordo reale di appena lo 0,7% l’anno prossimo, con il mercato immobiliare e quello del lavoro che soffriranno per l’inasprimento delle condizioni finanziarie.”

Detto questo, i mercati accoglieranno con cautela questo nuovo equilibrio di potere al Congresso, in quanto ha conseguenze potenzialmente positive sia per i mercati obbligazionari che per quelli azionari statunitensi. Una disciplina fiscale più rigida potrebbe avere un impatto positivo sui Treasury statunitensi, in quanto implica un minor numero di nuove emissioni e una minore inflazione. Vedremo che direzione prenderà la politica statunitense, ma al momento possiamo concludere che: