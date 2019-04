Benyamin Netanyahu è a un passo dal suo quinto mandato come premier di Israele: con il 99% dei voti scrutinati, il partito Likud di Netanyahu, di poco ma è in vantaggio con il 26,47% su Blu e Bianco (più di 3,9 milioni di voti), mentre la formazione del rivale Benny Gantz si ferma al 26,11%. In base a questi risultati, sebbene i due partiti siano appaiati, la coalizione del primo ministro conquista 65 dei 120 seggi del Parlamento (Knesset).

