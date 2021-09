Elezioni Germania: vince Spd, ma governo in bilico

In una partita fino all’ultimo voto, i socialdemocratici dell’Spd guidata dal vicecancelliere e ministro delle Finanze Olaf Scholz, hanno vinto le elezioni in Germania segnando la fine dell’era Merkel, con il 25,7% dei voti. Una percentuale leggermente superiore a quella dei conservatori, secondo un conteggio ufficiale provvisorio annunciato stamattina dalla Commissione elettorale federale.

Cdu-Csu incassano con il peggiore risultato nella storia del partito, prendendo (per ora) il 24,1% dei voti. Al terzo posto i Verdi con il 14,8% e poi l’Fdp con l’11,5%.

Governo in bilico: possibili coalizioni

I risultati lascia il Paese in bilico per la formazione del prossimo governo di coalizione, che tutti vorrebbero prima di Natale.

In base a questo conteggio ufficiale preliminare, la grande coalizione GroKo tra CDU-CSU e SPD potrebbe continuare e avrebbe oltre il 50% del Bundestag ma entrambi i partiti hanno detto che intendono cambiare pagina. Questo significa una coalizione a tre: quella cosiddetta ‘semaforo’, tra l’Spd (rosso), i liberali dell’Fdp (giallo) e i Verdi oppure Giamaica (dai colori della bandiera): Cdu-Csu (nero), Verdi e Fdp (giallo).

Al di là dei rapporti di forze interni ai partiti, è chiaro comunque che l’Spd di Scholz festeggia un grande successo dopo anni di delusioni (la Sueddeutsche Zeitung gli dedica un profilo dal titolo “Un eroe dal nome Olaf”) così come i Verdi di Annalena Baerbock, che pure avevano ben altre aspettative iniziali.

L’impressione è che potrebbero essere i piccoli a scegliere se il cancelliere dovrà essere Scholz o Laschet (residente dell’Unione Cristiano-Democratica).

I dubbi sul nome del vincitore circolano sui siti tedeschi. Spiegel scrive: Scholz ha vinto, ma che valore ha? E del leader dell’Unione chiede, “precipiterà in cancelleria?”

È chiaro che i giochi resteranno aperti a lungo. I due aspiranti Bundeskanzlerin si sono dati un tempo generoso: il governo dovrà nascere entro Natale. Merkel potrebbe avere addirittura il tempo di superare la longevità politica di Helmut Kohl, se resterà in carica fino al 17 dicembre.

Elezioni Germania: vince la Spd, gli effetti sul mercati

“Questo risultato elettorale conferma la nostra prudenza sui mercati dei tassi core europei. Non solo i negoziati di coalizione potrebbero essere lunghi, ma i mercati finanziari stanno entrando nella fase chiave della normalizzazione delle politiche fiscali e monetarie. Inoltre, le aspettative di crescita economica potrebbero iniziare presto a indebolirsi, mentre le aspettative di inflazione potrebbero ancora aumentare. Nel complesso una situazione difficile per le banche centrali e gli investitori obbligazionari” ha commento Gergely Majoros, membro del Comitato Investimenti, Carmignac.