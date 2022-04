Elezioni Francia, quando si conosceranno i risultati

Il ballottaggio in corso oggi tra il presidente in carica Emmanuel Macron e Marine Le Pen decreterà l’esito delle elezioni per la scelta del nuovo presidente della repubblica francese. Gli ultimi sondaggi evidenziano che Macron dovrebbe vincere con larga misura ma sull’esito del voto pesa l’incognita delle preferenze degli elettori che lo scorso 10 aprile hanno votato per gli altri candidati e che oggi sono l’ago della bilancia tra Macron e Le Pen.

Al primo turno del 10 aprile, il candidato di En Marche ha ottenuto il 27,8% delle preferenze e la leader del Rassemblement national (RN) è arrivata seconda con il 23,1 per cento.

Secondo il ministero degli Interni alle ore 12 ha votato il 26,41% degli aventi diritto: il dato è in lieve aumento rispetto al primo turno, quando, alla stessa ora, aveva votato il 25,48% degli elettori.

Quando si vota

Oggi in Francia i seggi sono aperti dalle 8 alle 19, ma nelle principali città come Parigi, Lione, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Grenoble, Nantes e Bordeaux si potrà votare fino alle ore 20. Al ballottaggio possono votare tutti i cittadini francesi sopra i 18 anni iscritti nelle liste elettorali: si tratta di 48,7 milioni di persone, tra cui 1,4 milioni residenti all’estero.

Elezioni Francia, i primi risultati

Dopo la chiusura delle urne alle ore 20 verranno diffuse le prime proiezioni ufficiali. In ogni caso il ministero dell’Interno comunicherà i risultati ufficiali già questa sera, dopo avere raccolto tutte le informazioni inviate dai seggi.