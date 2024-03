L’educazione finanziaria sale in cattedra al Salone del Risparmio con la “Scuola di risparmio” che andrà in scena nell’edizione 2024 dell’importante evento rivolto all’industria del risparmio gestito. Un luogo dove promuovere la cultura del risparmio in maniera sempre più inclusiva. Vediamo tutto nell’analisi.

I dettagli sull’iniziativa

In particolare, alla 14^ edizione del Salone del Risparmio di quest’anno, in programma dal 9 all’11 aprile in presenza all’Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision, verrà data grande attenzione a questo tema, sia per quanto riguarda la formazione professionale continua, sia relativamente all’alfabetizzazione finanziaria, di fondamentale importanza per i risparmiatori in generale e per le generazioni più giovani in particolare.

A scuola di risparmio

L’edizione 2023 ha visto il lancio del progetto editoriale associativo social-first “2Cents”, realizzato in partnership con Will Media, che oggi raggiunge oltre 60.000 utenti e che anche quest’anno farà da sfondo alla conferenza plenaria di Assogestioni di chiusura dell’evento (giovedì 11 aprile, ore 12:00, Sala Gold). Ma nella terza giornata di Salone la collaborazione con Will Media vedrà anche la realizzazione del workshop “2Cents Academy”, focalizzato su tre diversi aspetti della gestione delle proprie finanze: come risparmiare, come fare un budget, come iniziare a investire. Il workshop sarà solo una delle iniziative della vera e propria “Scuola di risparmio” che andrà in scena nell’edizione 2024 e la cui parola d’ordine sarà inclusività.

Gli appuntamenti previsti

L’Educational Corner ospiterà, infatti, un ricco programma di incontri incentrati sulla mission dell’offerta formativa. Nei primi due giorni gli appuntamenti saranno rivolti a operatori di settore e giornalisti, ma nella terza giornata si rivolgeranno anche ad aspiranti consulenti finanziari, studenti e risparmiatori. Le conferenze presso questo spazio – una vera e propria piazza integrata nell’area espositiva – vedranno la partecipazione non solo di enti di formazione e università, ma anche di alcuni influencer di settore, che si soffermeranno su come il digitale stia cambiando il modo di approcciare il tema del denaro e della sua gestione. L’agenda della terza giornata prevede inoltre gli appuntamenti organizzati dai media partner, sempre a tema educazione e formazione, e la conferenza Assogestioni organizzata nell’ambito del programma ICU (Il Tuo Capitale Umano) volta a mettere in contatto giovani laureati e laureandi interessati a intraprendere una carriera nel settore con i professionisti delle Sgr

“Anche quest’anno formazione professionale ed educazione finanziaria sono protagoniste al Salone del Risparmio”, commenta Carlo Trabattoni, Presidente di Assogestioni. “Il culmine dell’attenzione a questi temi verrà raggiunto nella terza giornata, dove ci concentreremo soprattutto sui più giovani. Gli investitori di domani chiedono a gran voce degli strumenti adeguati per acquisire una maggiore consapevolezza, presupposto per cominciare a pianificare efficacemente il proprio futuro patrimoniale. L’Associazione, attraverso il Comitato EduFin, sta proseguendo con convinzione il suo impegno in tal senso”.

Insomma, il Salone del Risparmio costituirà anche quest’anno una preziosa occasione di formazione continua per i professionisti del settore finanziario, sia presenti fisicamente, che collegati in streaming su FR|Vision. L’anno scorso furono 9.700 i crediti formativi rilasciati, grazie agli accordi stipulati dall’Associazione e dalle società sponsor con EFPA Italia e CFA. Quest’anno saranno oltre 50 le ore di contenuti certificati che punteranno a eguagliare, se non a superare, questo risultato. Iscriversi all’evento è semplice e gratuito tramite il sito www.salonedelrisparmio.com, dove è già possibile consultare il programma, scoprire i nuovi percorsi tematici e iniziare a costruire la propria agenda.