Salone del Risparmio, al via le iscrizioni per l’edizione 2024

Torna a Milano il Salone del Risparmio, l’appuntamento più atteso dall’industria del risparmio gestito, un’occasione per riflettere sulle mosse da fare per chi opera nel settore e deve andare alla ricerca di nuovi equilibri per investire al meglio in un contesto globale dinamico e articolato. Vediamo tutto nell’analisi.

Al via le iscrizioni

In particolare, si aprono oggi, sul sito internet completamente rinnovato www.salonedelrisparmio.com, le iscrizioni alla XIV edizione del Salone del Risparmio che si terrà dal 9 all’11 aprile 2024 in presenza all’Allianz MiCo di Milano e online sulla piattaforma FR|Vision. Le prime due giornate sono riservate ai professionisti del risparmio come consulenti finanziari e private banker.

Quest’anno il Salone andrà “Alla ricerca di nuovi equilibri” per “Investire negli scenari globali” che caratterizzano il contesto multi-polare che ci circonda. “La macchina del Salone è al lavoro per organizzare la 14ª edizione dell’evento. Un appuntamento che, come ogni anno, sarà un’occasione di incontro e confronto tra tutti gli stakeholder del settore”, spiega Jean-Luc Gatti, Direttore Comunicazione, Assogestioni, aggiungendo: “Come di consueto, Il Salone del Risparmio si propone di stimolare il dibattito e offrire strumenti per far fronte alle numerose sfide che professionisti, istituzioni e risparmiatori sono chiamati ad affrontare. Le incertezze geopolitiche, l’inflazione, i movimenti dei tassi d’interesse, l’inverno demografico, l’evoluzione tecnologica e la volatilità dei mercati sono alcuni dei fenomeni da considerare per costruire portafogli di investimento che guardino al lungo termine e siano capaci di dipanare i loro effetti anche verso il tessuto produttivo”.

Salone del Risparmio, la struttura dell’evento

A guidare i partecipanti nell’esplorazione del titolo saranno i consueti sette percorsi tematici entro i quali si svilupperanno oltre 120 conferenze, che nel corso della tre giorni restituiranno la fotografia del settore e una finestra sui suoi sviluppi: asset allocation e strategie di investimento, distribuzione e consulenza, mercati privati ed economia reale, sostenibilità e capitale umano, previdenza complementare, educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione. Coloro che a partire da oggi si iscriveranno all’edizione 2024 potranno già addentrarsi nelle tematiche di quest’anno, consultando il pre-programma su un sito con una rinnovata veste digitale che arricchirà ulteriormente l’esperienza degli oltre 15.000 visitatori attesi.

Un Salone personalizzato

Registrandosi o accedendo con le proprie credenziali sarà possibile navigare in un’area riservata pensata come una dashboard personalizzabile: ogni utente potrà così costruire la propria agenda della tre giorni, restando sempre aggiornato su conferenze, relatori, logistica, ristorazione e molto altro. “Contenuti e appuntamenti di qualità sono il tratto distintivo del Salone. Il nuovo sito aiuterà i visitatori a orientarsi nella vasta offerta, per trarre il massimo dalla loro esperienza di partecipazione alla tre giorni”, conclude Gatti.