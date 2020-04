È il giorno della Fed, le attese del mercato

Due giorni intensi quelli in partenza oggi sul fronte delle banche centrali. Si parte oggi con la Fed, che dovrebbe chiudersi senza colpi di scena; domani poi sarà la volta della BCE.

Partiamo dalla FED. Se nulla è atteso sul fronte del costo del denaro, i fari sono accessi sulle nuove stime di crescita per l’economia Usa. L’attenzione del mercato sarà concentrata sulla conferenza stampa del governatore Jerome Powell, durante la quale, secondo Gilles Seurat, multi-asset fund manager, La Française AM, il numero uno della banca centrale Usa continuerà a rigettare la prospettiva di tassi negativi. Questo nonostante il mercato tema il peggio sul fronte delle prospettive economiche.

L’esperto sottolinea in una nota, che la riunione potrebbe modificare lo statement del FOMC:

La forward guidance potrebbe essere rafforzata: la FED potrebbe facilmente impegnarsi a non aumentare i tassi fino a una data stabilita , che potrebbe coincidere con la fine del 2021. Nei trimestri a venire, ci attendiamo che la FED abbracci il “controllo della curva dei rendimenti”, come già hanno fatto Giappone e Australia. Tuttavia, una forward guidance rafforzata sarebbe, da un punto di vista logico, un ulteriore verso il controllo della curva dei rendimenti nel suo complesso.

Probabilmente vi saranno dei commenti sullo spread Libor-OIS, che ha iniziato a ridursi dai livelli di stress molto alti grazie alle misure varate. Potrebbe esserci l'annuncio di alcune misure extra per aiutare i mercati monetari, o, almeno, un impegno a immettere più liquidità se lo spread non si dovesse ridurre abbastanza velocemente.

Dopo la Fed, domani la palla passerà alla Banca centrale europea: il comitato di domani dovrà far fronte alla richiesta implicita degli osservatori di fare di più per superare l’emergenza economica.

Senz’altro la mossa di Fitch aggiunge una ulteriore attualità alla riunione, che secondo alcuni analisti potrebbe già decidere di ampliare la portata del Pepp (Pandemic Emergency Purchase Programme), il nuovo programma di acquisti lanciato contro la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus.

