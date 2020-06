È il giorno della Fed, le attese degli analisti

“ci aspettiamo un approccio “wait and see”. Riteniamo che i membri vorranno aspettare settembre, in attesa di maggiore chiarezza sul fronte macroeconomico prima di impegnarsi a qualsiasi altro nuovo piano di stimoli. Abbiamo la sensazione che le attese del mercato su questo meeting potrebbero forse essere un po’ troppo alte e non saremmo sorpresi se assistessimo a una reazione negativa del mercato sui tassi USA di lungo termine (tassi più alti) durante/dopo la riunione”.

Per quanto riguarda e politiche monetarie non convenzionali, spiega Rimeu:

François Rimeu, senior strategist, La Française AM, si aspetta “un peggioramento delle proiezioni macro-economiche con un tono molto prudente, con un outlook che continuerà a segnalare “rischi considerevoli”. In particolare, “la previsione sul l’inflazione sarà inferiore all’obiettivo (2%) almeno sino alla fine del 2021 “.

Secondo Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM,

“La Fed è ancora lontana dal raggiungere i suoi obiettivi di inflazione e piena occupazione, e crediamo che in questo meeting, sebbene la banca centrale statunitense si asterrà dall’annunciare nuove misure, il presidente Powell farà in modo che gli analisti comprendano che la politica monetaria rimarrà estremamente accomodante per un periodo di tempo molto lungo.

Ci aspettiamo alcuni commenti sulla forward guidance, ovvero che i tassi di interesse restino a livelli molto bassi per molto tempo. Per quanto riguarda i dati sull’occupazione del mese scorso, il calo del tasso di disoccupazione – nonostante alcuni problemi di misurazione riscontrati anche ad aprile – suggerisce che in concomitanza con la graduale riapertura, il mercato del lavoro sta migliorando e continuerà a migliorare nei prossimi mesi”.