È guerra valutaria Usa-Cina, Pechino svaluta ancora lo yuan

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina si è trasferita sul mercato valutario. Per la terza seduta di fila Pechino ha fissato il cambio a un livello più debole rispetto alla soglia psicologica di 7 yuan per dollaro.

In particolare, la Banca centrale cinese ha modificato dello 0,1% il fixing dello yuan con il dollaro portandolo a 7,0211 (yuan per un dollaro). In una settimana, il fixing – cioè la parità centrale presa come riferimento per lasciare poi muovere il cambio in una banda di oscillazione del 2% in più o in meno – è passato da 6,9225 per dollaro di lunedi’ scorso al 7,0211 attuale.

Sul mercato valutario, lo yuan onshore (quello per le transazioni sul mercato interno) è scambiato a 7,064 per un dollaro (7,0624 venerdì sera). L’offhsore a 7,0928 per un dollaro.