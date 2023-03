DWS, Andrea Mottarelli nuovo country head

DWS ha annunciato oggi la nomina di Andrea Mottarelli a nuovo country head della propria sede italiana. In questo ruolo, avrà il compito di coordinare il team di DWS in Italia, dove il gruppo è presente con oltre 30 professionisti. Dopo precedenti esperienze nell’asset management, Mottarelli è approdato in DWS nel 2000, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, inizialmente come gestore e in seguito come senior relationship manager e responsabile della distribuzione retail e wholesale.

Nel ruolo di country head per l’Italia, Andrea Mottarelli sostituirà Alexia Giugni, che ha assunto lo scorso settembre l’importante ruolo di head of client coverage Emea.

Chi è DWS

Il Gruppo DWS conta 821 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dato al 31 dicembre 2022) e circa 3.800 dipendenti in uffici di tutto il mondo. Forte di oltre 60 anni di esperienza, gode di una reputazione di eccellenza in Germania, Europa, America e Asia. Offre a privati e istituzioni l’accesso alle solide capacità di investimento in tutte le principali classi di attività liquide e illiquide, nonché soluzioni allineate ai trend di crescita.