DWS, promozione per Alexia Giugni

Nuove nomine all’interno del gruppo DWS, la società di gestione patrimoniale del colosso bancario tedesco Deutsche Bank. Nel dettaglio Stefan Kreuzkamp, responsabile della divisione investimenti, e Dirk Görgen, responsabile della divisione client coverage, hanno annunciato i seguenti cambiamenti nei rispettivi team.

Il chief investment office, multi asset & solution e research house si sono riuniti sotto la guida di Björn Jesch, che diventerà il nuovo presidente global chief investment officer (cio) di DWS. Jesch rimarrà anche ceo di DWS CH AG.

Active equity e fixed income (incluso cash) saranno riunite nella business unit active, sotto la guida di Vincenzo Vedda, che vanta una vasta esperienza in tutte le classi di attività e recentemente, ha guidato il settore europeo (esempio: Germania e Austria) del client coverage team ed è stato responsabile delle attività wholesale globali di DWS. Precedentemente, è stato global head of trading.

Inoltre, la divisione systematic investment solutions, che è stata sotto la guida di Fiona Bassett, sarà unita al trading per la creazione della nuova divisione systematic solution e implementation platform capitanata sempre da Bassett. Alexia Giugni assume il ruolo di head of client coverage division Emea (escluse Germania e Austria) e manterrà il suo ruolo di country head per l’Italia. Vanta una comprovata esperienza nel settore istituzionale ed è stata determinante nello sviluppo di questo segmento e nell’incremento del successo dell’attività wholesale. Infine, Gero Schomann guiderà la divisione del global wholesale client coverage, mantenendo il suo ruolo come head of client coverage Germania e Austria.

Chi è Alexia Giugni

In DWS dal 2018, Alexia Giugni ha un’esperienza di oltre 25 anni nel mondo delle banche di investimento, avendo cominciato la sua carriera nel 1992 in J.P. Morgan e successivamente lavorando in Citigroup ed UBS in diversi ruoli di responsabilità nell’ambito della distribuzione e della relazione con la clientela istituzionale, con particolare attenzione al mondo delle assicurazioni. In DWS, oltre alla posizione di responsabile di paese, si occupa di soluzioni di investimento in private e real asset per i clienti più sofisticati. Ha conseguito una laurea e un Mba in Finanza all’Università Bocconi, in scambio con l’MBA della University of Chicago Booth School of Business.