Dopo nove anni, pronto al lancio nuovo Btp in dollari

Dopo nove anni di assenza, si prospetta il ritorno del Tesoro Italiano sul mercato obbligazionario in dollari. La conferma è arrivata dallo stesso Ministero dell’Economia, che in un comunicato, ha annunciato di aver affidato a Barclays Bank, Hsbc Bank e Jp Morgan il mandato per una emissione di bond denominati in dollari. L’emissione, come specificato dal Ministero, potrà essere effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

L’ultima emissione in dollari del Tesoro risale al settembre 2010, con un bond con scadenza triennale emesso per 2 miliardi di dollari.

L’annuncio ufficiale dell’emissione dovrebbe arrivare oggi. L’operazione, secondo fonti interpellate dall’agenzia stampa Radiocor, dovrebbe chiudersi entro la giornata di mercoledì.