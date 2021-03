Donne italiane: dal mutuo alla caldaia rotta, le situazioni più stressanti

Altro che sesso debole, le donne si sentono più indipendenti finanziariamente rispetto agli uomini e sono meno stressate da problemi economici. Così emerge da una ricerca commissionata dalla mobile bank N26 nei maggiori Paesi Europei e in USA secondo cui, seppure di stretta misura (59% rispetto a 58%), le donne a livello globale si percepiscono più indipendenti finanziariamente rispetto agli uomini.

I tedeschi sono gli unici (58%) che si sentono finanziariamente più indipendenti rispetto alle donne (52%). Quali sono gli indicatori di indipendenza finanziaria più importanti? Ai primi tre posti sono risultati pagare puntualmente tutte le bollette (75%), essere proprietari di un autoveicolo (60%), avere un lavoro a tempo pieno (51%).

La ricerca ha anche classificato le situazioni più stressanti per il cervello umano, rivelando che le donne finanziariamente indipendenti hanno il 40% di probabilità in più di sperimentare stress rispetto alle loro controparti maschili. Tuttavia, nonostante le donne abbiano maggiori probabilità di sentirsi stressate in generale, riescono a gestire in modo meno angosciante le preoccupazioni finanziarie rispetto agli uomini.

La situazione più angosciante per le donne finanziariamente indipendenti è la perdita del lavoro (92%) mentre per gli uomini finanziariamente indipendenti, invece lo sono il divorzio o la fine di un rapporto (90%). La situazione più stressante per le donne finanziariamente non indipendenti è il mancato pagamento del mutuo (100%), mentre per gli uomini la mancata accettazione della carta di credito (97%).

Donne italiane, le situazioni più stressanti

Focalizzando l’obiettivo sull’Italia, per le donne finanziariamente indipendenti, i tre scenari più stressanti sono nell’ordine il mancato pagamento del mutuo (98%), rompere qualcosa (95%), un guasto alla caldaia (95%). Per il corrispettivo al maschile, ai primi tre posti troviamo avere una discussione molto accesa (96%), il mancato pagamento del mutuo (94%), perdere il lavoro (94%). Le situazioni che riducono maggiormente lo stress per le donne finanziariamente indipendenti sono l’utilizzo dei buoni pasto (94%), l’ottenimento di un bonus al lavoro (92%) e il pagamento in contanti (87%).

I dieci scenari più stressanti per le donne Italiane finanziariamente indipendenti:

Mancato pagamento del mutuo (98%) Rompere qualcosa (95%) Caldaia rotta (95%) Avere una discussione accesa (95%) Perdere un lavoro (95%) Divorzio / rottura sentimentale (93%) Dimenticare le password bancarie (93%) Prestiti ai parenti (93%) Transazione rifiutata (93%) Multa imprevista (90%)

I dieci scenari più stressanti per gli uomini italiani finanziariamente indipendenti: