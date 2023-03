Donne, chi sono le più potenti al mondo? C’è anche un’italiana

Giorgia Meloni, la premier italiana, è la settimana donna più potente al mondo secondo la classifica World’s Most Powerful Women stilata da Forbes, in cui la premier è l’unica italiana presente.

Al primo posto della classifica delle 100 donne più potenti, per il suo ruolo durante la guerra in Ucraina e per la gestione della pandemia, c’è la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “La sua influenza è unica, nessun’altra donna in classifica fa politica per conto di 450 milioni di persone” come si legge nell’articolo di Forbes.

Tra le prime 10 donne ci sono al secondo posto la presidente della Bce Christine Lagarde, seguita dalla vicepresidente Usa Kamala Harris, l’amministratore delegato di General Motors Mary Barra al quarto e la ceo della società di investimento americana Fidelity Investments, Abigail Johnson, al quinto.

L’ex moglie di Bill Gates, Melinda French Gates, si piazza al sesto seguita dalla scrittrice l’autrice di best sellers Karen Lynch all’ottavo posto; l’amministratrice delegata di Accenture Julie Sweet al nono e la presidente di Citigroup Jane Fraser al decimo.

Le 10 donne più potenti al mondo