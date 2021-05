Demografia: l’invecchiamento peserà sui tassi di interesse, ecco come

La demografia, ed in particolare, l’invecchiamento della popolazione globale potrebbe rappresentare un importante fattore deflattivo.

Parola di Jesse Edgerton, economista senior di JP Morgan, secondo cui “il rallentamento della crescita della popolazione, che stiamo assistendo da decenni sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, è un motivo per aspettarci tassi di interesse reali più bassi”.

Questo perché il denaro non viene utilizzato allo stesso modo. In particolare, quello a cui sia sta assistendo è la crescita delle persone che risparmiano per la pensione, e la riduzione di chi (generalmente i più giovani), che vanno in banca per accendere mutui per la casa e prestiti per l’acquisto di beni di consumo.

“La crescita lenta della popolazione causa un eccesso di capitale alla ricerca di rendimento. Allo stesso tempo, quel denaro che le persone stanno cercando di risparmiare spingerà verso il basso i tassi di interesse, ma anche i rendimenti del capitale “, ha detto.

Giappone, Europa e Stati Uniti hanno tutti sperimentato un calo dei tassi di interesse reali negli ultimi decenni, poiché i tassi di natalità e il prodotto interno lordo (PIL) sono diminuiti e i tassi di speranza di vita sono aumentati di pari passo. Anche la Cina ha imboccato questa strada, ha detto Edgerton, riferendosi al suo rallentamento del tasso di natalità e all’invecchiamento della popolazione. I mercati emergenti, dove la crescita della popolazione rimane più elevata, seguiranno l’esempio dei paesi industrializzati man mano che le economie diventeranno più mature.

Demografia: effetti a catena su risparmi e investimenti

Le mutevoli prospettive dei tassi di interesse hanno implicazioni non solo per i conti di risparmio e le attività come le obbligazioni, che sono direttamente correlate ai tassi di interesse, ma anche per le azioni e gli immobili. Il calo dei tassi potrebbe significare un rapporto prezzo / utili (PE) medio più basso, ha affermato Edgerton.

E mentre un calo della crescita della popolazione non è necessariamente una cosa negativa nel complesso, ha detto Edgerton, il risparmio per la pensione potrebbe diventare ancora più sfuggente andando avanti.