Parte oggi il Competency Lab, un ciclo annuale di lezioni aperte organizzate da Deloitte Climate&Sustainability, la nuova Società Benefit di Deloitte dedicata ai temi del cambiamento climatico e della sostenibilità, per avvicinare imprese e istituzioni alle conoscenze più evolute della ricerca scientifica, rafforzando così il legame tra imprese e accademia nello sviluppo di soluzioni operative. L’intero ciclo di lezioni aperte è organizzato da Deloitte Climate&Sustainability con il supporto dell’European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE).

Cos’è il Competency Lab di Deloitte

Le lezioni della nuova academy saranno tenute da esperti scientifici e docenti universitari di fama internazionale, con l’obiettivo di fornire alle persone di Deloitte e al top management delle aziende italiane le competenze necessarie per elaborare strumenti e soluzioni atti a guidare il cambiamento verso modelli di business sostenibili. Il DCS Competency Lab svolgerà anche un’importante attività di divulgazione: la partecipazione è aperta a tutti e le lezioni saranno disponibili in una piattaforma.

Il Competency Lab si articola in un ciclo formativo di 10 lezioni aperte nel corso del 2023. Le prime cinque, con relatori italiani, si terranno entro l’estate e saranno dedicate agli scenari climatici e alle politiche di mitigazione, ai mercati energetici e ai mercati del carbonio, ai rischi e alle opportunità legate al clima per le imprese e alle politiche industriali europee per la transizione energetica.

Il primo incontro online è previsto per venerdì 10 marzo 2023 con Massimo Tavoni, professore ordinario di economia del cambiamento climatico presso la School of Management del Politecnico di Milano e Direttore dell’European Institute on Economic and the Environment (EIEE). Sarà trattato il tema degli scenari climatici attraverso una rilettura del Sixth IPCC Assessment report, per comprendere quali impatti si generino sulle imprese dei diversi settori industriali e quali misure si debbano attendere per contrastare il cambiamento climatico, secondo le prospettive individuate dagli accordi internazionali.

Successivamente sarà la volta di Simone Borghesi (professore ordinario di politica economica presso l’Università di Siena nonché presidente eletto EAERE e direttore di FSR Climate), Enrica De Cian (professoressa ordinaria di politica economica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Irene Monasterolo (professoressa ordinaria di finanza del clima alla EDHEC Business School e Research Programme Director dell’EDHEC-Risk Climate Impact Institute) e Simone Tagliapietra (senior fellow presso Brugel e professore di politica ambientale all’Università Cattolica del Sacro Cuore e alla Johns Hopkins University).

Dopo la pausa estiva, le lezioni saranno tenute da relatori internazionali e verranno approfonditi temi legati alla gestione del capitale naturale e delle risorse idriche, per poi concludere con un approfondimento sui rating ESG e sulla climate governance delle imprese. Stefano Pareglio, presidente di Deloitte Climate&Sustainability, ha concluso: