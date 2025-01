DeepSeek, cosa è l’app cinese che fa crollare il Nasdaq e Nvidia 

Il mondo della tecnologia è sempre in fermento per le evoluzioni nel mondo internet e dell’intelligenza artificiale. Nella giornata di oggi le novità relative all’app cinese DeepSeek stanno spaventando i tecnologici statunitensi e non solo. Per capire di cosa si tratta e quali sono i riflessi per gli investitori abbiamo incontrato Filippo Diodovich, senior market strategist di IG Italia.

Diodovich, chi è DeepSeek?

DeepSeek, promettente startup cinese fondata nel 2023 da Liang Wenfeng e supportata dall’hedge fund High-Flyer di Hangzhou, è diventata in pochi giorni un nome di spicco nel mondo dell’intelligenza artificiale. Il suo fiore all’occhiello è il modello DeepSeek-R1, lanciato all’inizio del 2025, che ha già fatto parlare di sé grazie alla sua abilità nel risolvere problemi complessi, come il ragionamento matematico e la generazione di codice. Questo è possibile grazie all’uso di tecniche di apprendimento avanzato che permettono al modello di “ragionare” in modo autonomo.

Perché DeepSeek è rivoluzionaria?

Nonostante un budget e risorse molte limitate rispetto ai suoi rivali occidentali, DeepSeek-R1 è riuscito a superare alcuni dei più celebri modelli americani, come OpenAI-o1, in importanti test di performance. Questo traguardo ha scatenato un’ondata di entusiasmo, ma anche un po’ di apprensione, soprattutto tra le aziende tecnologiche statunitensi ed europee. Nvidia nel pre mercato mostra un calo del 12% a 125 dollari.

Perché le vendite così marcate su azioni Nvidia?

Per le nuove aspettative degli investitori su un forte calo dei margini di Nvidia. È, infatti, arrivato ora un nuovo competitor nell’intelligenza artificiale che riesce a produrre un modello AI con bassissimi costi di training (dai 100 milioni degli altri a 5 milioni), con l’uso di poche GPU (da 100k a 2k) e senza avere bisogno del sostegno di costosissimi data center. Nvidia vendeva GPU costosissime (attorno ai 40.000 dollari) per i data center. Deepseek riesce a fare training al proprio modello con semplici GPU e senza l’uso di data center.

Quanto è popolare DeepSeek?

La popolarità di DeepSeek è esplosa. La sua app ha conquistato gli utenti globali, diventando l’app gratuita più scaricata sull’App Store in Cina e negli Stati Uniti, sorpassando persino ChatGPT. Tuttavia, il suo sviluppo non è privo di sfide. Le rigide leggi sulla censura in Cina limitano i suoi modelli dall’affrontare temi politicamente delicati (ad esempio l’indipendenza di Taiwan), ostacolando una piena diffusione nei mercati internazionali dove la libertà di espressione è cruciale.

In poche parole, DeepSeek sta emergendo come una forza innovativa nel panorama dell’intelligenza artificiale, pronta a sfidare i giganti occidentali, ma con il peso delle regolamentazioni cinesi sulle spalle.

DeepSeek come cigno nero per il settore tech Usa?

Presto per dirlo. Certo DeepSeek come l’ha definita il portale finanziario del Financial Times, Alphaville, è un po’ la TEMU per ChatGPT, Claude e CoPilot. Crediamo che i principali attori nel mondo dell’intelligenza artificiale (OpenAI, DeepMind, Google, Meta AI, Anthropic, Stability AI) prenderanno spunto da DeepSeek per rivedere i propri processi, utilizzando meno hardware (ovvero le gpu) ma ottimizzando con le scelte fatte dalla start-up cinese.

Proprio Emad Mostaque, fondatore di Stability AI, ha paragonato il nuovo rilascio di DeepSeek a un quasi-iPhone che costa solo 30 dollari invece di 1.000 dollari, evidenziando una drastica riduzione dei costi di circa il 96% rispetto ad altre tecnologie di intelligenza artificiale statunitensi.

Possibile l’intervento di Trump a sostegno dei tecnologici?

Crediamo che in questo caso anche un intervento del presidente Donald Trump non avrà alcun impatto. Stiamo parlando di un modello open-source che ha mostrato come battere i giganti dell’AI con soluzioni smart. Il merito è legato agli sviluppatori cinesi di aver battuto gli statunitensi. La presunzione statunitense di avere un assoluto predominio nel mondo AI è sparita in pochi giorni.