DecretoRilancio: la confenza stampa del governo (VIDEO)

La Conferenza stampa del Presidente Conte, con i ministri Gualtieri (Economia e Finanze), Speranza (Salute), Patuanelli (Sviluppo Economico) e Bellanova (Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), sul #DecretoRilancio approvato dal Consiglio dei Ministri.

Le misure decide dal governo mettono a disposizione di lavoratori e imprese 55 miliardi di euro.

Secondo quanto emerso dalla conferenza stampa per i lavoratori le risorse sono pari a 25,6 miliardi di euro. Previste misure di rilancio e sostegno alle imprese per orientare l’economia ad una pronta ripartenza, c’è anche il reddito di emergenza per le fasce che hanno bisogno di una maggiore protezione e tagliamo 4 miliardi di tasse.

Per le imprese sono stati stanziati 15-16 miliardi che verranno erogati in varie forme dalle più piccole fino alla possibilità di capitalizzare le più grandi. .