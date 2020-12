Debito pubblico, per Mazziero Research in calo per alcuni mesi nel 2021

Se da inizio 2020 il debito pubblico italiano è cresciuto al ritmo di 173 miliardi di euro è dal prossimo anno che potremmo assistere a duna riduzione per alcuni mesi.

A sostenerlo l’ultimo Osservatorio sui conti pubblici di Mazziero Research secondo cui l’entità della riduzione è ancora incerta, ma l’istituto stima che si potrebbe concludere il 2020 tra 2.555 e 2.581 miliardi, mentre il debito di ottobre dovrebbe essere di circa 2.575 miliardi in diminuzione rispetto ai 2.583 miliardi del mese precedente.

A portare ad un nuovo record del debito pubblico quest’anno le emissioni di titoli di Stato che a settembre hanno raggiunto i 446 miliardi, contro i 323 miliardi del medesimo periodo del 2019. Nel contempo, la quasi totalità dei maggiori collocamenti è stata assorbita dagli acquisti della banca centrale giunta a detenere il 24,5% del circolante. Mazziero Research inoltre stima che il PIL sarà in contrazione del 2,0% nel 4° trimestre con una proiezione del -8,8% su base annua.

A fine anno ci troveremo così a 10,5 punti al di sotto del valore del PIL di inizio 2008, evidenziando come l’Italia non sia mai stata in grado di recuperare i valori precedenti alla crisi finanziaria del 2008 e ponendo seri dubbi sulla capacità di recuperare in tempi brevi i livelli precedenti l’arrivo della pandemia. Anche la produzione industriale, che si è mostrata molto tonica nel rimbalzo dopo la prima ondata pandemica, sta ora segnando il passo e posticipando la ripresa nel 2021. Il mercato del lavoro resta fragile con 428 mila occupati in meno e 260 mila inattivi in più rispetto a inizio anno. Dopo un calo delle ore di cassa integrazione, scese da 772 milioni ad aprile a 151 milioni di ore a settembre, le ore sono tornate a crescere a 257 milioni in ottobre. In questo contesto l’inflazione rimane in territorio negativo, ma si tratta di un effetto generato dal forte rallentamento dei beni energetici, mentre i beni alimentari segnano da inizio anno un apprezzamento di circa l’1,9%, con punte a maggio del 3,0%.