David Solomon (Goldman Sachs) non sarà più “ceo-deejay”

Da Goldman Sachs non si balla più la musica di David Solomon. Il noto Ceo di Goldman, che proprio oggi ha pubblicato i conti del terzo trimestre, ha deciso di rinunciare alle sue attività extra lavorative di DJ in eventi di alto profilo. Dunque Solomon non sarà più conosciuto come ceo-deejay, un etichetta, che ha causato delle tensioni con i partner di Goldman Sachs più volte in passato. La decisione del ritiro di deejay D-sol (il suo nome artistico) è a causa dell’esagerato interesse dei media nelle sue attività di DJ, che sono diventate un distrazione per il numero uno della banca d’affari statunitense.

David Solomon non farà più DJ

Secondo fonti anonime di Bloomberg, l’amministratore delegato di Goldman Sachs si è ritirato dagli eventi in cui faceva un anno fa dopo aver concluso che l’attenzione dei media era una distrazione. Le sue esibizioni ben pubblicizzate sono culminate in overbooking per il festival di Chicago Lollapalooza nel luglio dello scorso anno dove Solomon ha suonato un dj set. Ma per la sua popolarità, fuori dal campo del investment banking, ci sono tante prove nella cronaca dei tabloid statunitensi.

“Questa non è una novità, ha commentato a Financial Times il portavoce di GS, Tony Fratto. David non ha suonato ad eventi pubblici da oltre un anno, cosa che abbiamo confermato più volte in passato. La musica non era una distrazione dal lavoro di David ma l’attenzione dei media è diventata una distrazione”. Ha specificato il portavoce Fratto.

Il hobby di Solomon gli ha suscitato anche l’interesse delle autorità di New York e non solo dei media. Il banchiere è stato parte di un’indagine nella città di New York dopo aver suonato in un concerto di beneficenza agli Hamptons durante il periodo della pandemia di Covid-19.

Le pressioni dei partner

Come ha riferito in più occasioni il Wall Street Journal il hobby di Solomon era diventato oggetto di critiche da parte dei potenti partner della banca d’affari USA. Secondo cui il noto banchiere avrebbe passato troppo tempo sui palchi dei vari festival e troppo poco in ufficio.

Da quando ha assunto il ruolo di ceo nel colosso statunitense, Solomon ha cambiato radicalmente lo stile manageriale, assumendo decisioni non sempre concordate con i circa 400 partner. La delusione degli altri manager si è trasformata in varie fughe di notizie relative alle sue attività extra lavorative focalizzando così l’attenzione dei media sul personaggio deejay più che sull’andamento della banca d’affari. Solomon è indubbiamente tra i più celebri ceo a Wall Street, grazie anche al suo hobby alternativo.