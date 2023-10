Trimestrali USA, i conti delle banche a confronto

Occhi puntati sulla stagione delle trimestrali USA, come di consueto sono le big del settore bancario ad aprire le danze. I conti delle istituzioni finanziarie, infatti, forniscono un’importante panoramica sull’economia statunitense, che sinora si è dimostrata molto resiliente nonostante la stretta sui tassi della Federal Reserve. Vediamo come si sono comportate le grandi banche americane nel terzo trimestre dell’anno dopo la breve crisi bancarie negli Stati Uniti scatenata a marzo dopo il collasso di Sillicon Valley Bank (SVB).

JPMorgan batte le attese nel Q3

La più grande banca degli Stati Uniti, JPMorgan ha battuto le attese degli analisti nel terzo trimestre del 2023. La banca ha registrato profitti in crescita del 35% pari a 13,15 miliardi di dollari o 4,33 dollari per azione, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il colosso guidato da Jamie Dimon ha fatto sapere che ha dovuto sostenere spese legali di $665 milioni nel terzo trimestre, che se esclusi dal bilancio, avrebbero contribuito alla crescita della voce utile per azione di 22 centesimi.

I ricavi sono saliti del 21% a 40,69 miliardi di dollari, grazie ai redditi da interessi netti superiori alle attese. Nei tre mesi terminati a settembre, JPMorgan ha generato un reddito da interessi superiore al previsto (+30% a 22,73 miliardi di dollari), mentre i costi del credito sono risultati inferiori alle attese. Allo stesso tempo, le linee di credito pari a 1,38 miliardi di dollari sono stati di gran lunga inferiori alla stime di 2,39 miliardi di dollari. La banca ha fatto sapere che nel trimestre sono andati in sofferenza altri prestiti, ma sono stati ridotti gli accantonamenti per potenziali perdite future legate ai credito (1,384 miliardi, -10%, a dimostrazione del fatto che l’istituto non prevede problemi nel futuro sul lato NPL.

Nel dettaglio la divisione Consumer & Community Banking ha riportato un utile netto di 5,895 miliardi (+36%) e ricavi per 18,362 miliardi (+29%), Corporate & Investment Bank ha visto l’utile calare del 12% a 3,092 miliardi e del 2% i ricavi a 11,73 miliardi. L’area che segue il Commercial Banking ha visto salire i profitti del 105% a 1,935 miliardi e il giro d’affari del 32% a 4,031 miliardi, mentre la divisione Asset & Wealth Mangement ha riportato un utile di 1,417 miliardi (+16%) con ricavi per 5 miliardi (+10%). Infine, l’area corporate ha riportato profitti per 812 milioni e ricavi per 1,558 miliardi di dollari.

Wells Fargo, utile in crescita grazie ai margini di interesse

Uno dei grandi protagonisti del settore bancario statunitense, Wells Fargo, ha pubblicato un utile netto di 5,8 miliardi di dollari, o 1,48 dollari per azione, nel terzo trimestre del 2023 in crescita del 60% rispetto ad un anno fa. Mentre i ricavi sono cresciuti del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a 20,9 miliardi di dollari. Anche qui il grande protagonista è stato il margine di interesse, che è cresciuto dell’8% nel terzo trimestre a 13,11 miliardi di dollari, principalmente a causa dell’impatto dei tassi di interesse più elevati, parzialmente controbilanciati dai minori saldi dei depositi.

L’accantonamento per perdite su crediti nel terzo trimestre includeva un aumento di 333 milioni di dollari nell’accantonamento per perdite su crediti principalmente per prestiti ad uffici immobiliari commerciali, nonché per maggiori saldi di prestiti con carta di credito, parzialmente compensato da un accantonamento inferiore per prestiti auto.

“I nostri risultati del terzo trimestre sono stati solidi, con un utile netto di 5,8 miliardi di dollari e un fatturato di 20,9 miliardi di dollari – ha commentato il CEO Charlie Scharf – La nostra crescita dei ricavi rispetto a un anno fa includeva sia un reddito netto da interessi più elevato che un reddito non da interessi in quanto abbiamo beneficiato di tassi più alti e degli investimenti che stiamo facendo nelle nostre attività. Le spese sono diminuite rispetto a un anno fa a causa delle minori perdite operative”. Sebbene l’economia abbia continuato a mostrare resilienza, stiamo assistendo all’impatto del rallentamento dell’economia con i saldi dei prestiti in calo e gli addebiti che continuano a peggiorare modestamente”, ha concluso.

Citigroup utile in crescita grazie all’investment banking

La banca newyorkese, la terza più grande degli States, Citigroup ha battuto le attese degli analisti per il terzo trimestre del 2023. Citi ha pubblicato un utile netto pari a 3,5 miliardi di dollari, o 1,6 dollari per azione in crescita del 2% rispetto allo stesso periodo del 2022. I ricavi sono si sono attestati a 20,1 miliardi di dollari in crescita del 9% rispetto ai 18,5 miliardi del 2022. La spinta arriva soprattutto dalla divisione Services e di Markets nell’area Institutional Clients Group e del Personal Banking statunitense all’interno dell’area Personal Banking and Wealth Management. Questo aumento è stato in parte compensato da una riduzione dei ricavi derivante dalle uscite e dalle liquidazioni all’interno della divisione Legacy Franchises.

“Nonostante i venti contrari, le nostre cinque attività principali e interconnesse hanno registrato ciascuna una crescita dei ricavi complessiva del 9% – ha commentato la CEO Jane Fraser. Services, il nostro business in più rapida crescita, è cresciuto del 13% e Treasury and Trade Solutions ha registrato il miglior trimestre degli ultimi dieci anni. Markets sono aumentati del 10% grazie alla forza del reddito fisso. Banking ha giocato a favore del nostro mix ed è cresciuto del 17%, sostenuto da una ripresa delle emissioni di debito e da alcuni segnali di vita nei mercati dei capitali azionari.

I risultati includono impatti legati alle cessioni di 299 milioni di dollari di utili al lordo delle imposte, guidati principalmente da una plusvalenza sulla vendita dell’attività consumer di Taiwan, registrata in Legacy Franchises. Escludendo questi impatti, l’utile per azione è stato di 1,52 dollari.

BlackRock, utile in crescita del 13% nel Q3

BlackRock, la più grande società di investimento al mondo, ha chiuso il terzo trimestre con utili e ricavi sopra le attese. Nei tre mesi terminati a settembre il colosso della finanza ha riportato profitti netti per 1,6 miliardi di dollari o 10,66 dollari per azione, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Mentre i ricavi sono cresciuti del 5% a 4,522 miliardi, grazie all’incremento della crescita organica, all’impatto dei movimenti di mercato degli ultimi dodici mesi sul gestito e ai maggiori ricavi da servizi tecnologici. Negli ultimi tre mesi, l’utile operativo è incrementato del 7% a 1,6 miliardi e il margine operativo è passato dal 35% al 36,%. Mentre gli Asset Under Management (AUM) hanno superato i 9.100 miliardi di dollari in crescita del 14% compresi gli afflussi netti per 307 miliardi. BlackRock ha fatto sapere che gli afflussi netti trimestrali sono stati pari a 3 miliardi di dollari nel terzo trimestrali.