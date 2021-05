Da Spectrum Markets arriva SERIX, l’indice che misura il sentiment degli investitori

Gli indici da soli non bastano a descrivere l’andamento del mercato ma riflettono solo i movimenti attuali. Per capire meglio la percezione sui mercati finanziari e quali sottostanti interessano agli investitori individuali Spectrum Markets ha deciso di lanciare Spectrum European Retail Investor Index (SERIX), un indice che utilizza i dati di trading registrati dalla borsa pan-europea e misura il sentiment degli investitori sugli attuali sviluppi di mercato.

L’indice SERIX viene calcolato su base mensile sottraendo la proporzione di operazioni ribassiste (bearish) dalla proporzione di operazioni rialziste (bullish), per ottenere una singola cifra (normalizzata su base 100) che indica la forza e la direzione del sentiment:

SERIX = (% operazioni bullish – % operazioni bearish) + 100

Le operazioni di acquisto di strumenti long (che si apprezzano con un rialzo dei mercati) e quelle in cui vengono ceduti strumenti short (che si apprezzano con dei ribassi dei mercati) sono entrambe considerate operazioni rialziste, mentre la vendita di strumenti long e l’acquisto di strumenti short sono considerati operazioni ribassiste.

SERIX offre quindi un ulteriore strumento di misurazione che riflette anche il sentiment. Nella video intervista seguente Christophe F. Grosset, Sales Executive di Spectrum Markets, ci ha spiegato che, come spesso accade, indici di borsa e SERIX si muovono in direzioni diverse. Questo indica un’oscillazione dell’umore degli investitori, che potrebbe sorgere alla vigilia di un evento di svolta in termini di sentiment di mercato.

Spectrum Markets: i sottostanti preferiti dagli investitori

Guardando ai tre sottostanti più popolari in aprile, SERIX rivela un miglioramento del sentiment degli investitori individuali sul Dax di Francoforte, con l’indice di fiducia che si è spostato in territorio rialzista con un valore di 101, rispetto al 97 di febbraio e al 93 di marzo.

Per l’OMX 30 di Stoccolma il sentiment è rimasto ribassista in aprile a 94, seppur in miglioramento rispetto a inizio anno, quando oscillava tra 90 e 91. Nel frattempo, SERIX per l’indice americano S&P 500 è stato fortemente ribassista, con un indice in calo a 90 il mese scorso, ovvero la lettura più bassa per questo mercato da agosto 2020.

In netto aumento, ad aprile scorso, il sentiment degli investitori nei confronti del listino italiano. SERIX riferito al Ftse Mib di Milano è salito infatti dal 91 di marzo a 106, facendo segnare il valore più alto da settembre 2020.

Infine, è rimasto popolare l’oro, con SERIX a 107, continuando un trend iniziato da agosto dello scorso anno durante il quale il sentiment rialzista ha oscillato tra 102 e 111.

I volumi di scambio ad aprile

Intanto Spectrum Markets continua a macinare numeri importanti. Il mercato pan-europeo dei certificati ha infatti annunciato che nello scorso mese di aprile sono passati di mano 54,4 milioni di certificati, con il 36% degli scambi avvenuti al di fuori dei tradizionali orari di negoziazione (cioè tra le 17:30 e le 9:00).

Ben l’82,9% dei volumi hanno riguardato strumenti sugli indici, l’11,8% strumenti su coppie di valute e il restante 5,3% quelli sulle materie prime. I primi tre sottostanti per volumi di scambio sono stati tre indici: il Dax (23,1%), l’OMX 30 (23%) e l’S&P 500 (14%).