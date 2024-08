Da Intel a General Motors fino a Stellantis: estate rovente di licenziamenti

L’estate ha portato l’annuncio di tagli di posti di lavoro in una serie di aziende diverse. I licenziamenti previsti dovrebbero colpire migliaia di persone che lavorano in settori quali tecnologia, media, auto e altri ancora. Un post pubblicato su Fox Business individua le aziende che hanno fatto notizia quest’estate per le riduzioni di personale.

Cisco

Cisco sta avviando una ristrutturazione per “consentire di investire nelle principali opportunità di crescita e di aumentare l’efficienza del proprio business”. Secondo un documento della Securities and Exchange Commission (SEC), questo sforzo comporterà il licenziamento del 7% dei dipendenti dell’azienda. L’azienda ha rivelato i suoi piani lo stesso giorno in cui ha pubblicato i risultati finanziari del primo trimestre.

Intel

I licenziamenti di Intel, annunciati il 1° agosto, coinvolgono circa 15.000 dipendenti. I tagli derivano da una “riduzione globale delle spese” che il gigante tecnologico ha dichiarato di voler perseguire per “ridimensionare e rifocalizzare”. L’azienda mira a tagliare i costi di 10 miliardi di dollari nel 2025 attraverso il suo piano di riduzione dei costi.

“I nostri costi sono troppo alti e i nostri margini troppo bassi. Abbiamo bisogno di azioni più coraggiose per affrontare entrambi i problemi, soprattutto alla luce dei nostri risultati finanziari e delle prospettive per la seconda metà del 2024, che sono più difficili di quanto previsto in precedenza”, ha dichiarato l’amministratore delegato Pat Gelsinger.

Paramount Global

Paramount Global ha iniziato a tagliare alcuni dei suoi dipendenti questa settimana, dopo aver annunciato una riduzione del 15% della sua forza lavoro negli Stati Uniti. Il co-CEO Chris McCarthy ha dichiarato, durante la conferenza stampa della scorsa settimana, che i licenziamenti si concentreranno “principalmente su due aree: in primo luogo, le funzioni ridondanti all’interno del marketing e della comunicazione; in secondo luogo, la razionalizzazione della nostra struttura aziendale, riducendo l’organico nei settori finanziario, legale, tecnologico e altre funzioni di supporto”.

Stellantis

Stellantis ha in programma di interrompere la produzione del pick-up Ram 1500 Classic presso l’impianto di Warren Truck in Michigan entro la fine dell’anno, con conseguenti licenziamenti a tempo indeterminato, secondo quanto riportato da Reuters la scorsa settimana.

“Con l’introduzione del nuovo Ram 1500, la produzione del Ram 1500 Classic presso lo stabilimento di Warren (Michigan) terminerà alla fine di quest’anno”, ha dichiarato Stellantis. “Di conseguenza, Stellantis ha annunciato oggi che l’impianto passerà da un modello operativo a due turni a uno per l’assemblaggio generale. Altre operazioni all’interno dello stabilimento rimarranno su due turni per supportare la produzione di Jeep Wagoneer”.

Fino a 2.450 lavoratori dello stabilimento Warren Truck potrebbero essere licenziati a tempo indeterminato. Tuttavia, è probabile che il numero di lavoratori effettivamente interessati sia inferiore.

Mastercard

Circa il 3% della forza lavoro di Mastercard sta affrontando dei licenziamenti, con la società di servizi di pagamento che dovrebbe terminare “la maggior parte delle notifiche” nel terzo trimestre. Mastercard ha dichiarato che i tagli, riportati per la prima volta da Bloomberg, derivano da cambiamenti organizzativi già annunciati, volti a “riallineare le regioni e le attività per accelerare la crescita e sbloccare la capacità che consentirà di investire in opportunità a lungo termine”.

“Con l’introduzione di questi cambiamenti, intendiamo ridistribuire le risorse in aree di crescita. Alcune di queste includono l’apertura di nuovi settori verticali e la continua applicazione della tecnologia in modi che ci aiutino a realizzare ancora di più il passaggio al digitale sia nel settore consumer che in quello commerciale. Miglioreremo ed espanderemo anche i nostri servizi a valore aggiunto, come l’analisi dei dati, le frodi e la sicurezza informatica, in particolare con l’ulteriore integrazione dell’intelligenza artificiale nei nostri prodotti e servizi”, ha dichiarato la società.

Già in aprile Mastercard aveva annunciato di voler modificare la propria struttura organizzativa per concentrarla su Core Payments, Commercial & New Payment Flows e Services.

General Motors

La divisione software e servizi della General Motors sta subendo alcuni licenziamenti. I tagli riguardano 600 dipendenti di Warren, Michigan, ma la casa automobilistica non ha specificato il numero complessivo dei dipendenti interessati dai tagli. GM ha dichiarato che l’azienda “deve semplificare per ottenere velocità ed eccellenza, fare scelte coraggiose e dare priorità agli investimenti che avranno il massimo impatto” mentre “costruisce il futuro di GM”.