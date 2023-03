Da Gellify e Azimut nasce FNDX. Ecco di cosa di tratta

Nel 2022 gli investimenti in venture capital in Italia hanno superato il traguardo dei due miliardi di euro, con una crescita del 67,3% rispetto al 2021 che era già stato un anno record per l’ecosistema italiano. Inoltre, il ticket medio di investimento è passato da 3,7 a 6,4 milioni di euro a dimostrazione che il mercato italiano sta finalmente intraprendendo quel percorso di crescita già espresso da altre nazioni più mature.

In questo scenario in fermento nasce dalla partnership tra Gellify e Azimut FNDX, società che si occuperà di advisory a fondi di venture capital e private equity per la selezione e la valutazione delle migliori start up target su cui investire. FNDX, grazie all’esperienza accumulata dal team e ai fondi raccolti da Azimut, tramite Azimut Digitech Fund, sosterrà anche imprenditori e startupper durante il percorso di crescita delle loro iniziative con il supporto nel fundraising e nelle attività di M&A.

Cos’è FNDX

Come si legge in una nota, FNDX viene fondata unendo il track record di Fabio Nalucci – fondatore di GELLIFY nonché imprenditore digitale seriale e venture capitalist – e la visione di Azimut di investire e democratizzare gli investimenti in economia reale. La società si sviluppa dalle competenze dell’investment team di Gellify – innovation factory globale – che integra strategia, design e tecnologia per supportare le organizzazioni nel percorso di innovazione dalla visione all’esecuzione attraverso progetti di digital transformation.

In questa operazione, Gellify continuerà a supportare e collaborare con FNDX per identificare le migliori startup da integrare nelle proprie offerte distintive, proseguendo il percorso di ibridazione tra servizi professionali e prodotti delle startup innovative, aiutando così le grandi organizzazioni pubbliche e private a costruire percorsi di innovazione e cambiamento.

FNDX è partecipata da Azimut – gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese – a cui fornisce il supporto per il lancio e la consulenza tecnica sui fondi di venture capital e di private equity. Una partnership che rientra nella più ampia strategia di crescita e continua attenzione nei private market che il Gruppo Azimut sta portando avanti da tempo e conta quasi 50 fondi lanciati sulle diverse asset class e 6,5 miliardi di euro di masse, con un’esposizione geografica in Europa, Stati uniti e Regno Unito.

La collaborazione tra Azimut e FNDX permetterà di sviluppare ulteriormente gli investimenti in start up tecnologiche e raccogliere fondi da investitori retail e istituzionali che guardano sempre con maggiore interesse agli investimenti nel venture capital.

FNDX si pone l’obiettivo di collocarsi quale operatore di rilievo all’interno dell’economia digitale, tracciando un doppio percorso: sostenendo startupper, imprenditori e aziende fortemente tecnologiche in ogni fase della loro crescita, dal fundraising iniziale, ai round successivi, fino alla fase di exit; mettendo a disposizione dei fondi di venture capital e private equity le competenze necessarie a investire in aziende B2B dal carattere fortemente tecnologico e digitale – con particolare attenzione ai progetti innovativi e alle tecnologie emergenti – avendo già in programma il lancio di un fondo a respiro internazionale per i prossimi mesi.

Sebbene FNDX si prefigura come una società appena nata in questo mercato, essa gode del track record maturato dai founders e dall’investment team di Gellify, che negli ultimi cinque anni ha investito in oltre 60 società come Jointly, BKN301 e Bizaway, generando già 6 exit con un IRR del 26,8%. Fabio Nalucci, ceo e fondatore di Gellify e FNDX, commenta:

“Nel 2017, con la creazione di Gellify, ci siamo posti l’obiettivo di far crescere l’economia digitale in Italia, diventando tra i primi investitori in società software B2B così da favorire la cultura dell’innovazione nell’imprenditoria italiana. Dall’esperienza maturata in questi anni, nasce FNDX, con una mission ben precisa: supportare progetti audaci per la costruzione delle aziende del futuro, attraverso modelli di open innovation che puntano su una nuova vision imprenditoriale e sul digitale. All’interno del settore M&A Advisory and Investment, FNXD si distinguerà grazie al suo background unico, forte della competenza in ambito startup, investimenti e tecnologia di ultima generazione oltre che di un network di venture capital, business angels, family office e acceleratori tra i più importanti in Italia e in Europa.”

Gabriele Blei, ceo del Gruppo Azimut, ha concluso: