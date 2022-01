Da Bill e Melinda Gates a Soros: le donazioni più grandi del 2021

Una delle coppie più potenti nella filantropia mondiale si è separata l’anno scorso, ma questo non ha messo fine alle loro attività caritatevoli congiunte. Parliamo di Bill Gates e Melinda French Gates che hanno fatto la più grande donazione singola del 2021 con un dono di 15 miliardi di dollari alla loro omonima fondazione privata.

Così la classifica del Chronicle of Philanthropy sulle più grandi donazioni del 2021.

Donazioni, dopo Gates spunta Soros

Al secondo posto, dopo quella degli ex coniugi Gates, troviamo due donazioni da 500 milioni di dollari: una da parte della Nike, dal suo co-fondatore Phil Knight e sua moglie Penny all’Università dell’Oregon, l’altro era di George Soros, attraverso la sua Open Society Foundation, al Bard College.

La donazione n. 3 è stata un dono di 480 milioni di dollari alla Northwestern University da parte di Patrick Ryan, fondatore del broker assicurativo Ryan Specialty Group, e sua moglie. La donazione è la più grande nella storia della Northwestern, secondo l’università.

Nella lista delle grandi donazioni anche i 200 milioni di dollari da Jeff Bezos fondatore di Amazon al National Air and Space Museum, e una donazione di 166 milioni di dollari dai genitori di Bezos al NYU Langone Hospital Brooklyn.

L’istruzione superiore e l’assistenza sanitaria sono spesso tra le principali cause caritatevoli per le famiglie più ricche. Ma la classifica del Chronicle ci tiene a sottolineare che menziona solo le donazioni che i donatori hanno annunciato pubblicamente. Altri soldi potrebbero essere stati donati anonimamente o attraverso veicoli che nascondono l’identità dei donatori.

Divorzio Gates

Secondo il Wall Street Journal, la fine del matrimonio tra il fondatore di Microsoft e sua moglie non è stato un fulmine a ciel sereno ma era in incubazione già da tempo.

La ricchezza del fondatore di Microsoft ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021, quella della moglie a 70 miliardi di dollari. Il restante 1% di azioni detenute dalla coppia in Microsoft, poi, vale oltre 7 miliardi di dollari, mentre la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari.