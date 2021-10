Da Buffett a Ichan e Bezos: i peggiori investimenti dei miliardari

Anche alcuni dei nomi più famosi nel mondo degli affari hanno fatto enormi errori finanziari nei loro investimenti che potrebbero essere costati loro lo status di milionari. Eppure, nella maggior parte dei casi, questi esperti uomini d’affari imparando dai loro errori, riescono sempre ad essere sulla cresta dell’onda e ad essere simulati quando si tratta di investimenti e business. Un post apparso su GoBankingRates.com elenca i dieci peggiori investimenti fatti dai milionari.

Barbara Corcoran e quella cattiva idea di marketing

Corcoran è una milionaria e magnate del settore immobiliare. Dopo una carriera accademica discontinua e 20 lavori diversi all’età di 23 anni, Corcoran ha finalmente raggiunto il successo nel settore immobiliare. Tuttavia, sarebbe la prima a condividere che raggiungere il suo patrimonio netto stimato di circa 100 milioni di dollari non è venuto senza alcuni ostacoli incontrati sulla strada.

Dopo che il suo conglomerato immobiliare The Corcoran Group ha fatto il suo primo grande profitto, il magnate ha investito 71.000 dollari per mettere i suoi annunci immobiliari su videotape, con ogni annuncio accompagnato dal suo rispettivo agente. Non le ci volle molto per rendersi conto che il suo investimento a cinque cifre era essenzialmente inutile, poiché nessun agente voleva distribuire materiale promozionale con altri agenti e i loro annunci.

Warren Buffett e gli investimenti in Dexter Shoe Company

Il famoso investitore Warren Buffet ha sbagliato molte volte investendo in società rivelatisi poi fallimentari ma non per questo non è riuscito a diventare una delle 10 persone più ricche dell’intero pianeta. L’amministratore delegato della Berkshire Hathaway, soprannominato “l’oracolo di Omaha”, non ha mai paura di confessare le sue cattive scelte azionarie. Nella sua consueta lettera del 2007 agli azionisti, Buffett ha detto che il suo acquisto del 1993 della Dexter Shoe Company è stato “fino ad oggi… il peggior affare che ho fatto”.

Buffett credeva che l’azienda di scarpe avesse un fondamento inattaccabile, ma il suo vantaggio competitivo è svanito in pochi anni. Ancora peggio, acquistando 433 milioni di dollari con le azioni della Berkshire Hathaway, Buffett stima di essere costato agli azionisti circa 3,5 miliardi di dollari.

Mark Cuban e gli investimenti sulle carte di credito

Il miliardario Mark Cuban, con un valore netto stimato di circa 4,4 miliardi di dollari, proprietario dei Dallas Mavericks dell’NBA parlando Business Insider nel 2014 ha affermato che nessuno dovrebbe mai avere un saldo sulle carte di credito. Cuban racconta che quando aveva 20 anni avrebbe voluto che qualcuno gli desse questo stesso consiglio. “Le carte di credito sono il peggior investimento che tu possa fare. I soldi che risparmio nel non pagare interessi sul debito è meglio di qualsiasi ritorno da investimento che si possa ottenere sui mercati finanziari”.

Il peggior affare di Patron Amazon

Jeff Bezos, il fondatore del colosso Amazon, ha alle sue spalle una serie di investimenti falliti ma è riuscito a diventare l’uomo più ricco del mondo. Uno dei suoi affari falliti più degni di nota è stato Pets.com. Nel 1999, Amazon ha contribuito a un round di finanziamento di 50 milioni di dollari per il rivenditore di animali online, insieme ad altri partner.

Alla fine del 2000, poco più di un anno dopo, Pets.com ha annunciato che avrebbe chiuso i battenti, rendendo quell’investimento essenzialmente inutile. Naturalmente, quell’investimento non ha rallentato Bezos o Amazon stessa.

Bill Ackman e l’affare sbagliato in Herbalife

Il manager miliardario di hedge fund Bill Ackman nel 2012 ha reso pubblica la sua posizione corta nella società di nutrizione Herbalife. Ackman ha scommesso 1 miliardo di dollari che le azioni della società sarebbero cadute a zero, indicando ripetutamente la società come una frode. Nel 2018, Ackman ha dovuto arrendersi, annunciando che il suo hedge fund, Pershing Square Capital Management, non stava più scommettendo contro la società. Invece che andare in bancarotta, le azioni Herbalife erano più che raddoppiate durante il periodo in cui Ackman ha tenuto le sue posizioni corte, scambiando da 45 a 92 dollari per azione.

Carl Icahn e il blockbuster

Se hai meno di 20 anni, probabilmente non hai mai sentito parlare di Blockbuster. Ma prima dell’arrivo di Netflix e dello streaming on demand, Blockbuster era il re del videonoleggio se si voleva guardare un film a casa. Il titolo era uno de preferiti di Carl Icahn. Eppure, l’azienda alla fine ha incontrato la sua fine ed è andata in bancarotta nel 2010. Come Icahn ha detto a Business Insider nel 2011, “Blockbuster si è rivelato il peggior investimento che abbia mai fatto. È fallito a causa del troppo debito e dei cambiamenti nel settore. Aveva troppi negozi, Netflix ha creato un modello di business migliore e poi l’intero fenomeno digitale ha eliminato la necessità per i consumatori di andare in un negozio di DVD”. Si dice che Icahn abbia perso circa 191 milioni di dollari dal suo investimento in Blockbuster.