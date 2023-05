In un colpo solo, Digitalbits ha perso la sponsorizzazione di due importanti squadre di calcio italiane, l’Inter e la Roma. Digitalbits non ha pagato l’Inter e la Roma per l’utilizzo del logo sulle maglie delle squadre, il che ha portato alla decisione di rimuoverlo. La notizia è stata riportata da diversi media italiani e la situazione è stata confermata dalla stessa Inter, che avrebbe dichiarato di essere alla ricerca di nuovi sponsor.

Cos’è Digitalbits?

Digitalbits è una criptovaluta che ha lanciato la sua ICO (Initial Coin Offering) nel 2018. La società sta lavorando per fornire una piattaforma di pagamento e trasferimento di valore a livello globale, utilizzando la tecnologia blockchain.

Tolti i loghi dalle maglie

La decisione di rimuovere i loghi di Digitalbits dalle maglie delle squadre di calcio dell’Inter e della Roma è stata presa in seguito alla mancata corresponsione dei pagamenti da parte di Zytara, la società che gestisce la sponsorizzazione per Digitalbits. La decisione è stata presa per preservare l’immagine delle squadre e per evitare qualsiasi tipo di problema legato alla mancata ricezione di pagamenti da parte degli sponsor.

La sponsorizzazione di squadre di calcio è una forma importante di promozione per le criptovalute. Attraverso l’utilizzo di questo tipo di sponsorizzazione, le società di criptovalute cercano di aumentare la loro visibilità e la loro credibilità presso il grande pubblico. Tuttavia, la mancanza di pagamento delle sponsorizzazioni può portare a conseguenze negative per la società sponsorizzata e per la stessa criptovaluta.