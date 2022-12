Criptovalute, Panetta (BCE): “è una nuova forma di gioco d’azzardo”

Dopo il caso FTX, che ha causato un vero e proprio terremoto nel mondo delle criptovalute, la BCE torna a sottolineare i rischi delle valute digitali. Lo fa attraverso le parole di Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo dell’istituto di Francoforte che, ieri, intervenendo a un convegno alla Business London School sul tema delle cripto-attività e del destino della finanza digitale, ha spiegato:

“Nate all’apice della crisi finanziaria globale, le cripto-attività sono state dipinte come un fenomeno generazionale che incarnava la promessa di rivoluzionare le nostre modalità di pagamento, di risparmio e di investimento. Esse sono invece diventate la bolla speculativa di una intera generazione”. “E’ ormai chiaro che l’aspettativa di ottenere denaro facile e rendimenti elevati investendo in cripto-attività era una bolla destinata a scoppiare – ha detto. Le cripto-attività non sono moneta. Molte di esse non sono altro che una nuova forma di gioco d’azzardo“