Criptovalute, la polizia australiana lancia un corpo specializzato

Le forze dell’ordine in Australia stanno lavorando per aumentare le competenze in ambito criptovalute e tracciare le transazioni crittografiche istituendo un gruppo di polizia dedicato. La polizia federale australiana (AFP) ha istituito una nuova unità esperta in criptovalute per concentrarsi sul monitoraggio delle loro transazioni, scrive l’Australian Financial Review.

Stefan Jerga, il manager nazionale del comando di confisca dei beni criminali dell’AFP, ha affermato che l’uso delle valute digitali nelle attività criminali è notevolmente aumentato da quando l’AFP ha effettuato il suo primo sequestro di criptovalute all’inizio del 2018.

La maggiore attenzione alle transazioni crittografiche illecite arriva nel momento in cui l’AFP ha sequestrato molto più risorse criminali di quanto inizialmente previsto. L’AFP ha riferito ufficialmente lunedì di aver raggiunto l’obiettivo di sequestrare 600 milioni da crimini finanziari due anni prima del previsto. L’obiettivo era stato originariamente fissato dalla Criminal Assets Confication Taskforce guidata dall’AFP e doveva essere raggiunto entro il 2024.

All’inizio di quest’anno, un funzionario dell’Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) ha espresso scetticismo sulle criptovalute sulla loro trasparenza. Il vice amministratore delegato dell’AUSTRAC, John Moss, ha affermato che le criptovalute possono essere utilizzate in modo anonimo, rapido e oltre i confini internazionali, il che le rendeva “attraenti per i criminali”, compresi i gruppi neonazisti.

Contrariamente alla credenza popolare che il Bitcoin (BTC) sia anonimo, le transazioni che lo riguardano non sono anonime, bensì pubblicamente tracciabili tramite blockchain explorer. Sebbene sia tecnicamente possibile eseguire un portafoglio BTC anonimo, sta diventando sempre più difficile condurre transazioni in Bitcoin in modo anonimo poiché le transazioni sono molto spesso associate ai dati Know Your Customer (KYC) degli utenti.