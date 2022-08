Criptovalute, la fintech Revolut lancia 22 nuovi token

Si arricchisce di 22 nuovi token e aumenta l’offerta dell’app Revolut per gli investitori che guardano con interesse al mercato delle valute digitali. L’offerta di Revolut raggiunge cosí oltre 80 criptovalute supportate nell’app e ciò rappresenta una crescita di 8 volte rispetto all’inizio dell’anno 2021.

Le nuove criptovalute annunciate oggi sono disponibili per tutti i clienti nel Regno Unito e nello Spazio Economico Europeo, e includono il token Metaverse APE, due token DeFi – REQ, ETC – e una solida raccolta di altri token tra cui CLV, FORTH, AVAX, SAND, GALA, AXS, JASMY, ENS, DASH, FLOW, IMX, CRO, IDEX, REN, SPELL, PERP, BICO, COTI, MLN.

“È un altro grande anno per le criptovalute, abbiamo deciso di dare un ulteriore impulso alla nostra offerta, consentendo alle persone di assumere un maggiore controllo delle proprie finanze e offrendo loro un accesso sicuro a nuovi strumenti e servizi costruiti nel mondo crypto”, ha affermato Emil Urmanshin, crypto general manager di Revolut.

I clienti sull’app di Revolut possono impostare un ordine stop o limit in modo da non dover controllare l’andamento assiduamente o utilizzare la funzione di acquisto ricorrente per ridurre la volatilità. Gli investitori possono anche mettere da parte gli spiccioli convertendoli in una criptovaluta a loro scelta.

In Italia c’è un crescente interesse per le criptovalute: il numero di clienti che ha acquistato criptovalute su Revolut nel mese di luglio di quest’anno è cresciuto del +20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I 5 token più popolari che gli italiani hanno detenuto nei loro wallet a luglio sono Bitcoin (BTC, 36%), Ethereum (ETH, 27%), Ripple (XRP, 5%), Cardano (ADA, 4%) e Solana (SOL, 3%).

Chi è Revolut

Revolut è una società fintech inglese fondata nel 2015 che offre servizi bancari tra cui una carta di debito prepagata, cambio valuta, cambio di criptovaluta e pagamenti peer-to-peer. L’app mobile Revolut supporta spese e prelievi bancomat in 120 valute e invio in 29 valute direttamente dall’app.