Criptovalute, il ceo di Binance risponde alle critiche di Roubini

Il ceo di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha risposto all’attacco dell’economista Nouriel Roubini nei suoi confronti. Zhao ha definito l’economista scortese, irrazionale e con energia negativa. Ricordiamo che Roubini ha attaccato CZ dopo che l’exchange di criptovalute ha ricevuto un’altra licenza cruciale negli Emirati Arabi Uniti.

Durante il Milken Institute Middle East and Africa Summit del 17 novembre, CZ ha risposto all’economista Nouriel Roubini, affermando che persone come lui attaccano gli altri per ottenere solo un po’ di attenzione.

“Ci sono persone che cercano di diventare famose attaccando altre persone. Credo fermamente che le persone con energia negativa non arrivino mai molto lontano nella vita, quelle persone generalmente rimangono povere. Non concentriamo le nostre energie su questo”.

Il ceo di Binance afferma che Roubini ha dato notizie errate sull’exchange di criptovalute, che in realtò ha 15 licenze in tutto il mondo, ed è l’exchange con il maggior numero di licenze. Inoltre, Binance US ha licenze in 44 stati degli Stati Uniti.