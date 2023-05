Criptovalute, IBX AG lancia il token Bitcoin Hash Power

Cryptosmart ha annunciato oggi il lancio del token Bitcoin Hash Power (BHP) da parte dell’azienda IBX AG. Questo token innovativo permette a tutti i possessori di partecipare alla generazione dei blocchi della blockchain del bitcoin, ricevendo in cambio ricompense in bitcoin direttamente sul proprio wallet. Il token BHP rappresenta una capacità di produzione di 1 Terahash di Bitcoin, che può essere messa in staking nelle mining farm di IBX, presenti in diversi paesi come l’Islanda, gli Stati Uniti e il Canada. Questi luoghi sono caratterizzati da bassi costi di energia elettrica e basse temperature, creando condizioni ottimali per l’attività di mining.

Cos’è un token?

Un token è una rappresentazione di un bene o interesse che è stato tokenizzato sulla blockchain di una criptovaluta esistente. I token crittografici e le criptovalute condividono molte somiglianze, ma le criptovalute sono destinate ad essere utilizzate come mezzo di scambio, mezzo di pagamento e misura e riserva di valore.

I token crittografici vengono spesso utilizzati per raccogliere fondi per progetti e di solito sono creati, distribuiti, venduti e diffusi attraverso un processo di offerta iniziale di monete (ICO), che prevede un round di crowdfunding.

Un aspetto interessante del token BHP è la possibilità di riscattare i token per ricevere il miner sottostante, richiedendo la spedizione del dispositivo ad una mining farm di propria scelta. Per fare ciò, è necessario possedere un numero di token BHP corrispondente al totale di Terahash del miner desiderato. IBX offre diversi modelli di miner, tra cui l’Antminer XP 140T, S19 pro110T, S19J 104T, S19J100T e Avalon 1246 90T.

La blockchain BRC-20 del bitcoin

Negli ultimi tempi, la blockchain del bitcoin ha subito un’enorme crescita del volume di transazioni coinvolgenti i cosiddetti ordinali “BRC-20”, uno standard emergente per l’emissione di NFT su bitcoin. Questo aumento ha comportato un aumento esponenziale delle commissioni di transazione sulla rete blockchain di Bitcoin, al punto da superare le ricompense dei blocchi distribuite ai minatori. Pertanto, i possessori del token BHP hanno ora la possibilità di partecipare a un business sempre più sostenibile e stabile, ricevendo ricompense non solo dalla generazione dei blocchi, ma anche dalla distribuzione delle commissioni derivanti dalle transazioni per ogni singolo blocco.

La trasparenza è uno degli obiettivi fondamentali della tecnologia blockchain. Qualsiasi informazione sulla blockchain è disponibile per essere verificata da chiunque. È possibile verificare facilmente che ogni token BHP sia legato a un Terahash di un miner, confrontando il numero di token coniati all’indirizzo dello smart contract del token ERC20 BHP con l’hashrate totale dei miners che supportano i token BHP.

Il token BHP è attualmente disponibile per l’acquisto sul Launchpad di Cryptosmart, una piattaforma leader nel settore delle criptovalute. Questo lancio rappresenta un’opportunità unica per gli investitori e gli appassionati di criptovalute di partecipare all’attività di mining di bitcoin in modo sicuro ed efficiente, sfruttando l’esperienza e le infrastrutture di IBX AG.