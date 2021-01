Criptovalute boom, capitalizzazione mercato tocca mille miliardi

Nuovo traguardo da incorniciare per il mercato delle criptovalute. Il valore di mercato totale delle criptovalute ha superato per la prima volta mille miliardi di dollari, oggi 7 gennaio. In un anno, il valore complessivo del mercato delle monete digitali ha quintuplicato il proprio valore, come mostrano i dati del tracker CoinGecko.

Dietro i nuovi record, la spinta arrivata Bitcoin, che ha raggiunto oggi 37 mila dollari (+ 4% oggi), quadruplicando il suo valore nell’ultimo anno. La regina delle criptovalute, che in un anno ha quadruplicato il suo prezzo, rappresenta circa i due terzi del valore di mercato delle valute digitali. Segue a ruota, per grandezza, Ether con circa il 14% (da inizio anno, il prezzo è saluto del +62% ).

La fame degli investitori di monete digitali si inquadra in una fase di mercato caratterizzata di stimoli fiscali e monetari. In questo contesto, le criptovalute e il Bitcoin in particolare sono considerate una copertura contro la debolezza del dollaro e il rischio di un’inflazione più rapida, un po ‘come l’oro.

Questo potrebbe segnare una nuova alba per la valuta digitale volatile, dopo che per anni è stato gioco per gli speculatori. In un report di qualche giorno fa, JPMorgan Chase & Co. ha indicato a $ 146.000 il target di lungo per il Bitcoin. “Considerando quanto è grande l’investimento finanziario nell’oro, un afflusso di oro come valuta ‘alternativa’ implica un grande vantaggio per il bitcoin nel lungo termine”, afferma la banca d’affari.

Criptovalute e Bitcoin, cosa c’è dietro il rally

Secondo il responsabile per la ricerca sulle criptovalute di PwC, Henri Arslanian, la risposta al rally della più famosa criptovaluta va cercata nell’ingresso deciso di alcuni investitori istituzionali.