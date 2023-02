Criptovalute, Binance USD sotto la lente dei regolatori

Il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York ha detto a Paxos di interrompere il conio di Binance USD, o BUSD , la terza più grande criptovaluta ancorata al dollaro, che potrebbe dover registrare l’offerta di token ai sensi della legge federale sui titoli, dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha notificato che l’agenzia potrebbe raccomandare un’azione che sostiene che BUSD sia un titolo.

Paxos ha confermato che Binance USD continuerà a essere riscattabile almeno fino a febbraio 2024, ma il mercato è in attesa di vedere gli addebiti esatti della SEC nei confronti di Paxos e se ciò potrebbe avere implicazioni per altre stablecoin come USDC e USDT.

Le stablecoin sono un tipo di valuta digitale ancorata a un asset del mondo reale e sono spesso supportate da attività di riserva come obbligazioni e contanti. BUSD è rimasto relativamente stabile e vicino al suo ancoraggio di $1 dopo gli ordini del regolatore di New York.

Nonostante l’azione normativa statunitense sul settore delle criptovalute, gli investitori sembrano cautamente ottimisti. Tuttavia, gli esperti prevedono che i mercati potrebbero impiegare del tempo per consolidarsi e aspettare ulteriori eventi che si svolgono in termini di repressione normativa, quindi potremmo vedere un paio di settimane di azione laterale.