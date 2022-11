Criptovalute, Bankman-Fried smentisce le voci di insolvenza di FTX

Nel fine settimana sono circolati rumor che hanno messo in dubbio la solvibilità dell’exchange di criptovalute FTX del miliardario Sam Bankman-Fried, Quest’ultimo ieri ha smentito le indiscrezioni con un post su Twitter:

“FTX va bene. Gli asset vanno bene. La società ha abbastanza per coprire tutte le partecipazioni dei clienti. Non investiamo i beni dei clienti (nemmeno in Treasury). Abbiamo elaborato tutti i prelievi e continueremo a farlo”.