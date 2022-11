Criptovalute, accordo tra Young Platform e Unstoppable Domains

Young Platform, il più importante exchange italiano di criptovalute e Unstoppable Domains, il principale fornitore globale di domini Web su blockchain, hanno siglato una partnership per diffondere la conoscenza del mondo Web3 e di tutte le sue potenzialità in Italia.

L’accordo permetterà ad oltre 1,5 milioni di persone in Italia, presenti all’interno dell’ecosistema Young Platform di educarsi sul mondo Web3 e di ricevere un credito omaggio per l’acquisto di un dominio NFT.

Un dominio NFT, nella sua forma più semplice, è un nome (esempio: lucarossi.nft) che esiste come NFT su una blockchain. Questo permette in primo luogo a chi possiede il dominio di avere sotto il proprio diretto controllo tutti i dati associati e di poterlo utilizzare come identità digitale su centinaia di applicazioni Web3. Tutto questo concetto può essere riassunto in un singolo concetto: sovranità dei dati. Avere la sovranità dei dati significa che solo il proprietario ha il diritto di decidere chi o cosa può accedere ai propri dati, quali dati vuole condividere con certe app e come sono utilizzati.

Quando puoi utilizzare la tua identità digitale su tutti i servizi Web3, significa che hai il completo controllo dei tuoi dati. Immagina di poter utilizzare lo stesso NFT su qualunque marketplace, gioco, applicazione, anche su blockchain diverse.

“Questa potente integrazione è solo un passo in un entusiasmante viaggio per facilitare l’adozione di Web3. Siamo entusiasti di collaborare con Unstoppable Domains e siamo fiduciosi che questa implementazione sia solo una delle tante altre entusiasmanti collaborazioni a venire”, afferma Andrea Ferrero, co-fondatore e amministratore delegato di Young Platform. Che aggiunge:

“Unstoppable Domains sta facendo un ottimo lavoro nel spianare la strada a un’identità decentralizzata. Basti dire che il tuo dominio Unstoppable Web3 è l’indirizzo del tuo portafoglio, il tuo accesso web decentralizzato e il tuo nome utente universale, tutto allo stesso tempo. Web3 è stato introdotto in i nostri percorsi formativi e integrato nei nostri prodotti. Grazie a questo sforzo, ora è accessibile a tutti, anche in Italia”.

Sandy Carter, SVP e Channel Chief presso Unstoppable Domains, ha aggiunto: